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أسرة بريطانية تنتقل للعيش فى "شرم الشيخ".. وتؤكد: أكثر أمانا من لندن

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أسرة بريطانية تنتقل للعيش فى "شرم الشيخ".. وتؤكد: أكثر أمانا من لندن أسرة بريطانية تنتقل للعيش فى "شرم الشيخ".. وتؤكد: أكثر أمانا من لندن
قررت أسرة بريطانية الانتقال إلى مدينة شرم الشيخ للعيش فيها، مؤكدة أنها أكثر أمانا من مدن كثيرة فى بريطانيا، وتحديدا شرق لندن حيث تعيش حاليا.

وقالت كريستال بن خليل - 44 عاما إن حبها الشديد لمصر يعود إلى عام 2003، عندما توجهت للمرة الأولى إلى شرم الشيخ لقضاء عطلة هناك، مؤكدة أنها قررت منذ زيارتها الأولى أن المنتجع المصرى هو المكان الذى ستسقر فيه مع أسرتها، مضيفة أنها شعرت للوهلة الأولى أنها فى وطنها، لافتة إلى أن ذلك ربما بسبب الطبيعة الجبلية فى المنطقة تشبه الطبيعة فى الجزائر حيث تعود أصولها.

وأكدت أنها وقعت فى حب كلها وليس شرم الشيخ فقط، حيث زارتها عدة مرات، وتحديدا القاهرة والإسكندرية.

وقالت كريستال، المولودة فى فرنسا، إنها وزوجها قررا شراء منزل فى منطقة النبق بشرم الشيخ فى عام 2004، مشيرة إلى أن جدها جزائرى وجدتها إيطالية ونشأت فى إفريقيا، ودرست فى أسبانيا، وتعيش حاليا فى بريطانيا منذ 20 عاما.

وأردفت قائلة " مدينة شرم الشيخ مدينة آمنة تماما، وبالنسبة لى لا توجد مدينة أكثر أمنا منها"، مستنكرة دعوة البريطانية للبريطانيين بمغادرة شرم الشيخ بعد حادثة الطائرة الروسية.
>وقالت كريستال "كيف تجرؤ الحكومة على أن تبلغنى بما ينبغى أن أقوم به، لقد كنت هناك وقت الحادثة وكنت أستمتع بوقتى تماما وكان الجميع سعداء ولا يوجد أى شيء يشعرنى بالقلق أو الخوف."

وأضافت "جميع السياح من شتى أنحاء العالم كانوا موجودين فى شرم الشيخ، ومعظمهم يأتى عدة مرات ويعلم الطبيعة الساحرة لهذا المنتجع والأمن والأمان بها"، مشددة على أنها لن تترك بلادها وتذهب إلى مكان آخر لتستقر فيه مع زوجها ووالده اذا إذا كانت متأكدة تماما من أنها آمن.

وأوضحت "سافرت وشعت فى عدة دول وأعلم تماما الدول التى يمكن أن تشعر بها بعدم الأمان، ليس هذا هو الوضع فى شرم الشيخ.. إنها آمنة تماما".

وأشارت البريطانية، التى تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، إلى أن مثل هذه الحوادث يمكن أن تحدث فى أى مكان فى العالم، والعمليات الارهابية يمكن أن تضرب أى مدينة، كما حدث فى باريس، وفى الولايات المتحدة، وحتى فى لندن عام 2005، مشددة على أن "شرم الشيخ أكثر أمانا من المنطقة التى تحيا بها فى شرق لندن".

ودعت جميع أصدقائها إلى السفر شرم الشيخ، مؤكدة على أنها المدينة "الأفضل" فى العالم لمن يريد أن يحظى بحياة رائعة.

وقالت كريستال بن خليل إنها ستتوجه يوم ، اليوم السبت، إلى الغردقة بصحبة زوجها "جراهام ناش" ، ووالده ، حيث سيقضون ليلة هناك، قبل أن يعودوا إلى مطار الغردقة لاستقلال طائرة أخرى إلى شرم الشيخ التى يصلوها الأحد، مشيرة إلى أن قرار الحكومة البريطانية "الخاطئ" بتعليق الرحلات إلى المنتجع المصرى سيتسبب فى تأخير وصولها إلى شرم يوما كاملا.


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مصر 365

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