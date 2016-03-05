العباد: تقويم أداء المدارس للارتقاء بالتعليم وليس المحاسبة

بدأت لجان وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الرياض - بنين، وعلى مدى أربعة أسابيع بزيارة مدارس تطوير لتطبيق استمارة (قياس وتحسين تطبيق المدرسة لأنموذج تطوير)، وتهدف هذه اللجان والمكونة من جميع مشرفي الوحدة إلى:

١- تحديد مدى تطبيق المدارس لأنموذج تطوير، وإلى أي مستوى وصلت؟

٢- تحديد جوانب الدعم التي تحتاج إليه المدرسة.

٣- نقل الخبرات التي تفوقت فيها بعض المدارس إلى المدارس الأخرى من خلال نتائج تقييم معايير محاور الاستمارة.

٤- تحديد جوانب الدعم اللازم لتطوير الأداء من قِبل مشرفي الوحدة.

٥- تمهين ورفع كفاءات القيادات والمعلمين والمرشدين ورواد النشاط وأمناء مصادر التعلم وجميع فريق التميز في المدارس التي تطبق فيها الوحدة برنامج تطوير، علماً أن هذه الاستمارة قد عمل عليها مشرفو الوحدة، وتم تحكيمها ومراجعتها.

وذكر مدير وحدة تطوير الرياض سعد بن عبدالله العباد أنه في ظل التوجيهات والدعم المتواصل من مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد فإن وحدة تطوير الرياض تسعى ومن خلال هذه الاستمارة إلى تحسين أداء المدارس وليست للمحاسبة. و كذلك إلى إيجاد بيئة تنافسية بين مدارس تطوير لتحسين المخرجات والارتقاء بالأداء التعليمي.