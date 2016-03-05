د. أبوعباة: حقوق المرضى يجب أن تشبع التطلعات ولا تقف عند الاحتياجات

أكد د. أحمد بن محمد ابوعباة، المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن حقوق المريض يجب ألا تقف عند احتياجات المرضى بل تتعداها لتحقق تطلعاتهم.

وقال في ورقة العمل التي قدمها إلى "المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المرضى" بعنوان البناء والريادة للتميز في تطلعات المرضى، "إن مستشفى الملك عبدالله يعمل لتحقيق هذا المفهوم من خلال استخدام وسائل إبداعية تعتمد على البحوث والدراسات والجهود المشتركة، والتعاون مع مراكز عالمية مع تسخير التقنية في بيئة محفزة للشفاء".

وأشار أبوعباة إلى أن المباني والمرافق من أهم العوامل لتحقيق تطلعات المرضى من خلال البيئة المحفزة للشفاء، والتي تحقق للمريض والمرافقين الراحة أثناء رحلتهم العلاجية في المستشفى، من خلال توفير الاستراحات والخدمات وأماكن الترفية للأطفال، ومن خلال الاعتناء بغرفة المريض وإعطائه الخصوصية، إلى جانب الاستثمار والتركيز على العنصر البشري من خلال اختيار القيادات التي تؤمن بهذه الرؤية، والتركيز على تدريب وتطوير العاملين في المنظمة وإشراك الجميع.

ولفت في ورقته إلى أن مستشفى الملك عبدالله يبذل جهوداً حثيثة في مجال حقوق المرضى من منطلق رؤية علمية، متطلعاً إلى أن يصبح نهجه نموذجاً يحتذى به بين المستشفيات.