أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

حرم أمير الرياض: تشكيل لجنة نسائية في الإمارة للعناية بالأسرة في محافظات المنطقة

Google+ Print
حرم أمير الرياض: تشكيل لجنة نسائية في الإمارة للعناية بالأسرة في محافظات المنطقة حرم أمير الرياض: تشكيل لجنة نسائية في الإمارة للعناية بالأسرة في محافظات المنطقة

    كشفت حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، ان هناك توجهاً لتشكيل لجنة نسائية من إمارة الرياض للعمل في المحافظات التابعة للمنطقة.

وقالت: "إن الهدف من ذلك خلق حراك اجتماعي نسائي يعني بالأسرة ويعمل شراكات مستقبلية بين متطوعات من المحافظات مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع في منطقة الرياض".

وأوضحت سموها "أن اللجنة مازالت في طور بناء هيكليتها التنظيمية وسعيها لاستشراف احتياجات المحافظات للبدء في إشراك أهالي محافظات المنطقه في تطوير المجتمع".

جاء ذلك خلال افتتاحها لمهرجان الأسر المنتجة السادس بالقصب تحت شعار(كسبي من عمل يدي)، كما أشادت سموها بالفتيات والسيدات السعوديات المشاركات في أركان المهرجان بمنتجاتهن الوطنية ومشغولاتهن اليدوية في هذا المهرجان السنوي الذي يشترك فيه (80) أسرة منتجة من القصب وكافة مدن محافظة شقراء بعد النجاح الذي شهده المهرجان في السنوات السابقة حتى أضحى موعداً تحرص المستفيدات على المشاركة فيه.

هذا وكانت سمو الاميرة نورة قد رعت الحفل الخطابي الذي تخلله كلمة لرئيسة لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب منيرة العتيق شكرت فيها حرم أمير منطقة الرياض لرعايتها هذا المهرجان والذي جاء تتويجاً لجهود اللجنة، هذا وقد اشتمل الحفل على عدد من الاناشيد الترحيبية والقصائد الشعرية والكلمات التي جسدت هذا الاحتفال الترحيبي بمقدم سمو الاميره نورة لمدينة القصب، كما شاهد الحضور عرض مرئي عن جهود وانشطة اللجنة، ثم قدمت الهدايا والدروع لسمو الأميرة نورة وللضيوف.

من جانب آخر، زارت الاميرة نورة المملحة (مواقع إنتاج الملح الطبيعي) كما افتتحت سوق الأسر المنتجة بالقصب الذي سوف يفتح ابوابه نهاية كل اسبوع لتسويق منتجات الأسر في مدينة القصب ومدن المحافظة، كما حضرت سمو الاميره نورة حفل أبناء منيع المنيع المقام في القرية التراثية بالقصب والذي اشتمل على عدد من الفعاليات الشعبية والتراثية، كما قامت بزيارة لمنزل الشيخ عبدالله الزاحم بيت القضاء بالقصب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية