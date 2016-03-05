حرم أمير الرياض: تشكيل لجنة نسائية في الإمارة للعناية بالأسرة في محافظات المنطقة

كشفت حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، ان هناك توجهاً لتشكيل لجنة نسائية من إمارة الرياض للعمل في المحافظات التابعة للمنطقة.

وقالت: "إن الهدف من ذلك خلق حراك اجتماعي نسائي يعني بالأسرة ويعمل شراكات مستقبلية بين متطوعات من المحافظات مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع في منطقة الرياض".

وأوضحت سموها "أن اللجنة مازالت في طور بناء هيكليتها التنظيمية وسعيها لاستشراف احتياجات المحافظات للبدء في إشراك أهالي محافظات المنطقه في تطوير المجتمع".

جاء ذلك خلال افتتاحها لمهرجان الأسر المنتجة السادس بالقصب تحت شعار(كسبي من عمل يدي)، كما أشادت سموها بالفتيات والسيدات السعوديات المشاركات في أركان المهرجان بمنتجاتهن الوطنية ومشغولاتهن اليدوية في هذا المهرجان السنوي الذي يشترك فيه (80) أسرة منتجة من القصب وكافة مدن محافظة شقراء بعد النجاح الذي شهده المهرجان في السنوات السابقة حتى أضحى موعداً تحرص المستفيدات على المشاركة فيه.

هذا وكانت سمو الاميرة نورة قد رعت الحفل الخطابي الذي تخلله كلمة لرئيسة لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب منيرة العتيق شكرت فيها حرم أمير منطقة الرياض لرعايتها هذا المهرجان والذي جاء تتويجاً لجهود اللجنة، هذا وقد اشتمل الحفل على عدد من الاناشيد الترحيبية والقصائد الشعرية والكلمات التي جسدت هذا الاحتفال الترحيبي بمقدم سمو الاميره نورة لمدينة القصب، كما شاهد الحضور عرض مرئي عن جهود وانشطة اللجنة، ثم قدمت الهدايا والدروع لسمو الأميرة نورة وللضيوف.

من جانب آخر، زارت الاميرة نورة المملحة (مواقع إنتاج الملح الطبيعي) كما افتتحت سوق الأسر المنتجة بالقصب الذي سوف يفتح ابوابه نهاية كل اسبوع لتسويق منتجات الأسر في مدينة القصب ومدن المحافظة، كما حضرت سمو الاميره نورة حفل أبناء منيع المنيع المقام في القرية التراثية بالقصب والذي اشتمل على عدد من الفعاليات الشعبية والتراثية، كما قامت بزيارة لمنزل الشيخ عبدالله الزاحم بيت القضاء بالقصب.