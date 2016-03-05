وحدة تطوير الرياض تتميز في ملتقى تبادل الخبرات

شاركت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض في معرض تبادل الخبرات السنوي الثاني لوحدات تطوير المملكة بنين وبنات "خبرات 2" والذي تنظمه شركة تطوير للخدمات التعلمية، وافتتحه وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى.

وأبرزت وحدة تطوير الرياض مشروعات ومشاركات مدارس تطوير والبالغ عددها 27 وحدة للبنين ومثلها 27 وحدة للبنات، مما كان لها الأثر في نقل الخبرات أثناء فعاليات الملتقى بين وحدات التطوير في المعرض والمشاركين والمشاركات وإعجاب الزوار.

وذكر مدير وحدة تطوير الرياض بأن هذا الملتقى ساهم في توضيح الجهود التي تقوم بها وحدات التطوير في تفعيل تطبيق أنموذج تطوير المدارس، كما ساهم الملتقى في تبادل الخبرات المتنوعة، مثمنا الجهود التي تبذلها شركة تطوير ومدير عام تعليم منطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد.