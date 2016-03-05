مجمع الملك سعود يستخرج رصاصة من بطن فتاة

نجح مستشفى الملك سعود الطبي بالرياض، في استخراج رصاصة من بطن فتاة، كانت قد تلقت طلقة نارية بالخطأ مساء أمس في محافظة الأفلاج.

وقال مدير مستشفى الملك سلمان بالرياض وليد العصيمي أن طوارئ المستشفى أرسل قبولاً فوريا وعاجلا لحالة الفتاة، لكن تم تحويل مسار قبول الحالة لمجمع الملك سعود الطبي الذي استطاع بحمد الله استخراج الرصاصة، وأن حالتها الآن مستقرة ولله الحمد.

يذكر أن مستشفى الأفلاج العام ومستشفى الملك خالد في الخرج فشلا في معالجة حالة الطفلة، نتيجة عدم وجود طبيب مختص في الأوعية الدموية.