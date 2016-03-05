محافظ رفحاء يرعى حفل تكريم المتفوقين والمبدعين

رعى بدر الهزاع محافظ رفحاء، حفل لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء، لتكريم أوائل المتفوقين والمبدعين بجائزة علي بن محمد التويجري للتفوق العلمي.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة الطلاب المكرمين ألقاها نيابة عنهم الطالب سليمان غزواني، ثم قصيدة وطنية ألقاها الطالب محمد عوض، ثم كلمة رئيس اللجنة منور الشيحي، تلتها كلمة راعي الجائزة علي التويجري.

وشملت الجائزة تكريم الأوائل في أقسام كليات فرع جامعة الحدود الشمالية برفحاء، وطلاب التعليم العام ممن تجاوز اختبار القدرات العامة بدرجة 85 % فأعلى، كما كرمت اللجنة الطالب عبدالله الشمري لحصوله على المركز الثالث بجائزة الشيخ محمد بن صالح للتربية الخاصة على مستوى المملكة.