40 خبيراً ومحكماً متخصصاً أخضعوا 120 مشروعاً للتقييم في أولمبياد «إبداع 2016»

عقدت لجنة التحكيم في أولمبياد "إبداع 2016"، المكونة من أكثر من 40 خبيراً ومحكماً متخصصاً أمس، جلسة عمل لتقييم المشروعات العلمية المشاركة في التصفيات النهائية.

وأوضح رئيس لجنة التحكيم د. وجيه مغربية، أن اللجنة التي تضم أكثر من 40 خبيراً ومحكماً متخصصاً، نظرت 120 مشروعاً علمياً، تأهلت لهذه المرحلة النهائية، وفقاً لمعايير عالمية متفق عليها محلياً ودولياً، مبيناً أن هذه المعايير موضحة ومشروحة بالتفصيل للمحكمين لتقييم المشروعات البحثية والمشروعات الابتكارية، لتمكين أعضاء اللجنة من اختيار المشروعات العلمية المتميزة والفائزة والمحددة ب30 مشروعاً، مناصفة بين الطلبة والطالبات بدقة متناهية، وبعدالة تضمن لكل مشارك حقوقه.

وأوضح د. مغربية أنه تم تقسيم المشروعات على المحكمين بواقع 16 مشروعاً لكل محكم، مشيراً إلى أن كل مشروع أو بحث قام بتحكيمه أربعة محكمين، حيث روعي أن يكون ثلاثة من المحكمين الذين يحكمون المشروع من المتخصصين في نفس مجال البحث أو المشروع المقدم، فيما يكون المحكم الرابع من تخصص آخر، بحيث يتسنى لهذا المحكم رؤية المشروع من زاوية أخرى.

وحول مستوى وجودة البحوث المقدمة هذا العام، قال رئيس لجنة التحكيم "هناك تفاوت كبير في مستوى المشروعات المقدمة لهذه السنة، من حيث الجودة؛ إذ تعامل المحكمون مع مشروعات ذات جودة عالية جداً وأخرى أقل جودة، وهذا أمر طبيعي ومتوقع لهذه السنة، وذلك بسبب تطبيق النظام الجديد للتحكيم في المراحل الأولى، وهو نظام التحكيم أون لاين، ولكن بالمجمل فإن المشروعات المتأهلة هذه السنة لا تقل جودة عن المشروعات المقدمة في السنوات السابقة".

وفي موضوع ذي صلة، كشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والتي تنظم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بالتعاون مع وزارة التعليم عن حصول طلاب المملكة الموهوبين والذين سبق لهم الفوز بجوائز الأولمبياد خلال السنوات الخمسة الماضية 2011م - 2015م على (134) جائزة دولية عبر مشاركتهم في المعارض والمسابقات العالمية للإبداع العلمي والابتكار .

وأوضحت موهبة بمناسبة إنطلاق التصفيات النهائية للأولمبياد في دورته السادسة ل"إبداع 2016م" والمقامة حالياً بجامعة الأميرة نورة بالرياض أن إجمالي عدد الموهوبين من طلاب وطالبات المملكة الذين شاركوا في المعارض الدولية خلال السنوات الخمسة الماضية بلغ (1166) طالباً وطالبة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة (ISOF) والمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية (ITEX) ومسابقات إنتل للعلوم بالعالم العربي والمعرض الدولي للابتكار والبحث والتقنية "INNOVA" ومعرض تايبية للمخترعين "INST" والملتقى العربي للنشء.