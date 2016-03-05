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الكشافة العرب يدعون للاستفادة من التجربة السعودية في حماية البيئة

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الكشافة العرب يدعون للاستفادة من التجربة السعودية في حماية البيئة الكشافة العرب يدعون للاستفادة من التجربة السعودية في حماية البيئة

    دعا المؤتمر الثامن للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات المنعقد حالياً بدولة الكويت تحت شعار "السلم الاجتماعي والمسؤولية الإنسانية" إلى الاستفادة من تجربة الكشافة في المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، واستنساخ التجربة وتطبيقها من خلال رابطات الرواد في الجمعيات الكشفية العربية.

وأشادت رئيسة لجنة الصداقة العالمية للكشافة والمرشدات ميدا ريغيس، في مداخلة لها بالمؤتمر بعد مشاهدتها للعرض المقدم من الوفد السعودي عن التجربة بالطريقة المنهجية التي يدار بها المشروع وما وصل إليه خلال السنوات الماضية، التي شهدت الكثير من الفعاليات جعلت المنظمة الكشفية العالمية تختاره كأحد البرامج المميزة حول العالم، وتم عرضه في المؤتمر الكشفي العالمي الذي عقد في البرازيل.

وكما شارك الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية السيد سكوت تير، بالمشروع ايضاً خلال اجتماع اللجنة الكشفية العالمية الذي عقد في جاكرتا أواخر العام الميلادي الماضي.

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