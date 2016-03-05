أخبار الأردن اليوم..نائب الرئيس الأمريكى يلتقى الملك عبد الله بعمان

ركزت أخبار الأردن اليوم على الزيارة التى سيقوم بها السبت نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لعمان ، حيث سيلتقى الملك عبدالله الثانى بعمان، خلال جولة له فى الشرق الأوسط وتستمر خمسة أيام.

وتشمل جوله نائب الرئيس الأمريكى، إلى جانب الأردن؛ الإمارات وإسرائيل والضفة الغربية سيلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

>كما ركزت أخبار الاردن اليوم على تسلم الاردن 8 مروحيات من امريكا من طراز بلاك هوك لمساعدة الدولة الحليفة في الدفاع عن نفسها ضد تهديد مسلحي تنظيم داعش.

وأضاف مسؤولون أمريكان وأردنيون أن 8 طائرات أخرى من هذا الطراز ستُسلم للأردن، العام المقبل، في إطار الاتفاق على مساعدات عسكرية تقارب قيمتها 200 مليون دولار.

والمروحيات سلاح مركزي بالنسبة لقوة التدخل السريع في الأردن التي تمولها الولايات المتحدة وأنشأتها عمان لمحاربة داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق المجاورتين.

وخلال مراسم تسلم المروحيات، في قاعدة ماركا الجوية، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأردن، أليس ويلز:" تدعم الولايات المتحدة جهود القوات المسلحة الأردنية لحماية حدود المملكة ولردع العدوان ومكافحة الإرهاب وللمساهمة في عمليات

فيما ركزت أخبار الاردن اليوم على تسليم جثث "الإرهابيين" السبعة، قتلى تنظيم "داعش الإرهابي" إلى ذويهم، مصحوبة بإقرارات مكتوبة موقعة من هؤلاء بدفنهم فورًا وعدم إقامة سرادقات عزاء أو نعي لهم في الصحف أو غيرها.

وكانوا الارهابيين السبعة قتلوا خلال العملية العسكرية الأردنية في إربد منذ يومين، وتوقعت مصادر قانونية أن يباشر مدعي عام محكمة أمن الدولة يوم الأحد التحقيقات في مجمل العملية وتداعياتها.

يشار إلى أنه تم اعتقال 13 من عناصر التنظيم "الإرهابي" خلال العملية العسكرية، التي قتل خلالها الضابط الرائد راشد الزيود، وجرح عدد من القوة الأمنية.