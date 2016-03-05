بلدى صبراتة الليبى يشيد بتعاون المواطنين مع الغرفة الميدانية لتحرير الإيطاليين

>أشاد المجلس البلدى بمدينة صبراتة الليبي، بتعاون المواطنين فى المدينة مع الغرفة الميدانية ومدها بالمعلومات عن أماكن تواجد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن الغرفة "تمكنت بفضل هذا التعاون من تحرير الرهائن الإيطاليين وهما شخصان من أصل أربعة كانوا قد اختطفوا خلال الفترة الماضية أثناء تنقلهم من منفذ رأس جدير الحدودى إلى مكان عملهم فى شركة مليته للنفط والغاز غرب مدينة صبراتة.

كما أشاد المجلس فى بيان له اليوم، بدور القوات التى تعمل تحت إمرة غرفة العمليات الميدانية بصبراتة لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" داخل وخارج المدينة، وكذلك بتعاون المناطق المجاورة للقضاء على خطر هذا التنظيم الإرهابى.

وأكد المجلس البلدى لمدينة صبراتة الليبية، أن قوات غرفة العمليات الميدانية تمكنت خلال اليومين الماضيين، من القضاء على أكثر من 20 شخصا ينتمون لتنظيم "داعش" جنوب المدينة، بعد هروبهم إلى منطقة الجفارة ، مشيرا إلى أن كلهم يحملون الجنسية التونسية.

وقال المجلس البلدى فى بيان اليوم، إنه يتابع وبحرص تطورات الأوضاع فى المدينة وتبعات الضربة الجوية على المنزل الذى كان يأوى عناصر تابعة لتنظيم "داعش" والتى كشفت اللثام عن الخلايا المندسة لهذا التنظيم داخل المدينة، مضيفا أنه ينسق مع الأجهزة الأمنية فى المدينة وخارجها لتشكيل غرفة عمليات ميدانية تتابع هذه القضية وكافة تبعاتها وما يترتب عليها من ملاحقة لعناصر هذا التنظيم وكافة المتورطين معهم ومن يأويهم.

وأوضح البيان ، أن المنتمين إلى تنظيم «داعش» هربوا إلى منطقة الجفارة «لعدم إيجادهم لمأوى داخل المدينة ومكان يلجؤون إليه»، مبينا أن المنطقة «ذات طبيعة صحراوية وخالية من السكان.