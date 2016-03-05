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اعتماد مشروع لإقامة مركز إنذار ضد الإرهابيين فى موريتانيا

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اعتماد مشروع لإقامة مركز إنذار ضد الإرهابيين فى موريتانيا اعتماد مشروع لإقامة مركز إنذار ضد الإرهابيين فى موريتانيا

>تبنى وزراء الدفاع فى مجموعة دول الساحل الخمسة التى احدثت للتصدى للإرهابيين فى المنطقة، الجمعة فى نجامينا مشروع "إقامة مركز الساحل لتحليل التهديدات والإنذار المبكر"فى موريتانيا، بحسب بيان ختامى، كما قرروا إقامة مدرسة حربية سيتم تحديد الدولة التى تحتضنها لاحقا.

وأوصى الوزراء رؤساء دولهم بان يتم احداث "مجموعات تحرك سريع فى كل دولة عضو وذلك بدعم فنى من فرنسا واسبانيا وبتمويل من الاتحاد الاوروبى ".

والدول الاعضاء فى مجموعة الساحل هى بوركينا فاسو ومالى وموريتانيا والنيجر وتشاد، وتواجه جميعها هجمات من مجموعات مختلفة تتبع تنظيم القاعدة او تنظيم داعش وتتحرك فى الشريط الساحلى الممتد من شمال مالى الى حوض بحيرة تشاد، وتقرر عقد الاجتماع السنوى القادم لوزراء دفاع المجموعة فى 17 يناير 2017 بباماكو.

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