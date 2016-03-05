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مسلحون معارضون سوريون يسيطرون على منفذ حدودى مع العراق

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مسلحون معارضون سوريون يسيطرون على منفذ حدودى مع العراق مسلحون معارضون سوريون يسيطرون على منفذ حدودى مع العراق

>سيطرت فصائل مسلحة معارضة وإسلامية سورية مساء الجمعة على منفذ التنف الحدودى بريف حمص الجنوبى الشرقى، عند الحدود السورية العراقية، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال المرصد ان هؤلاء المسلحين دخلوا الاراضى السورية من الادرن حيث تم تدريبهم قبل ان يتوجهوا الى التنف التى يسيطر على الجانب العراقى منها تنظيم داعش.

وكان التنظيم الجهادى سيطر فى مايو 2015 على تدمر والتنف آخر معبر حدودى مع العراق كان بيد القوات الحكومية، وأجبرت الغارات الجوية للتحالف الذى تقوده واشنطن تنظيم داعش على الانسحاب من الجانب السورى من المعبر ما سهل تقدم الفصائل المعارضة المسلحة، بحسب مدير المرصد رامى عبد الرحمن.

وعلى باقى الحدود السورية العراقية لا يزال تنظيم داعش يسيطر على معبر البوكمال الاستراتيجى بريف دير الزور الذى يربط مدينتى البوكمال السورية والقائم العراقية، وتسيطر قوات كردية على معبر اليعربية الى الشمال من البوكمال، وكانت القوات الكردية انتزعت من تنظيم الدولة فى صيف 2015 معبر تل ابيض على الحدود السورية التركية.

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مصر 365