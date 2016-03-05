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تكلفة الاستقدام من بنجلاديش المقدرة بسبعة آلاف ريال غير مفعلة

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تكلفة الاستقدام من بنجلاديش المقدرة بسبعة آلاف ريال غير مفعلة تكلفة الاستقدام من بنجلاديش المقدرة بسبعة آلاف ريال غير مفعلة

    أكد عدد من مكاتب الاستقدام أن عمليات استقدام الخادمات من بنجلاديش متوقفة، إلا في حالة إحضار العميل أوراق ثبوتية لخادمة منزلية في بنجلاديشة التي يرغب العميل في استقدامها، في المقابل قال أحد المستثمرين في قطاع مكاتب الاستقدام أن القيمة الفعلية للاستقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش المقررة من وزارة العمل والتي تبلغ سبعة آلاف ريال غير معمول به ما بين مكاتب الاستقدام والعملاء.

وأجرت «الرياض» اتصالات هاتفية بعدد من مكاتب الاستقدام في الرياض بخصوص الاستقدام من بنجلاديش، وقالوا إن الاستقدام من بنجلايش متوقف إلا في حالة إحضار العميل صورة جواز خادمة في بنجلاديش المراد استقدامها، وسجلت مكاتب الاستقدام، اختلافات كبيرة بين ما وضعته على موقع «مساند» وبين المدة الفعلية التي يعد بها المكتب في حال التواصل معه على الرغم من وجود تقييم من وزارة العمل على معظم هذه المكاتب.

من جهته قال المستثمر في قطاع الاستقدام خالد الزهراني إن قيمة الاستقدام من بنجلاديش المقررة من وزارة العمل المقدرة بسبعة آلاف ريال للعاملة المنزلية غير معمول به في مكاتب الاستقدام حالياً، مشيراً إلى أن قيمة الاستقدام الحالية من بنجلاديش تتراوح ما بين 12 إلى 15 الف ريال. وأضاف الزهراني أن هناك اتفاق مسبق ما بين مكاتب الاستقدام والعملاء في كتابة مبلغ سبعة آلاف ريال في العقد وما يدفعه العميل للمكتب خارج العقد يتراوح ما بين 12 إلى 15 ألف ريال.

يشار إلى أن وزارة العمل سحبت تراخيص ثمان شركات ومكاتب استقدام، وانذرت 305 أخرى، خلال العام الماضي بعد أن ضبط مفتشو الوزارة عدة مخالفات لأحكام لائحة شركات الاستقدام، وآلية النشر في موقع استقدام العمالة المنزلية مساند. يذكر أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ حملات تفتيشية دورية على شركات ومكاتب الاستقدام المرخصة للتحقق من عدم مخالفتها لأحكام لائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وإدراجها ضمن برامج التفتيش الموجه، والتفتيش المستمر عليها، والتركيز على الشركات والمكاتب المخالفة وتخصيص زيارات خاصة وتتبعيه لها، واستقبال الشكاوى الخاصة بمخالفات الاستقدام.

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