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«ترامب» يتعهد ألا يتقدم كمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية

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«ترامب» يتعهد ألا يتقدم كمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية «ترامب» يتعهد ألا يتقدم كمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية

    تعرض رجل الأعمال دونالد خلال مناظرة متلفزة لهجمات مكثفة من منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ومن شخصيات من الحزب باتت تخوض حرباً مفتوحة ضد هذا المرشح الأوفر حظاً بالفوز بترشيح الجمهوريين.

إلا أن منافسيه الثلاثة ماركو روبيو وتيد كروز وجون كاسيتش تعهدوا بدعمه في حال فاز في مؤتمر الحزب العام في كليفلاند في يوليو مما يشكل ضربة قوية لحملة "إلا ترامب" التي يحاول بعض المحافظين تنظيمها. وتعهد ترامب في نهاية المناظرة ألا يتقدم كمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر في حال خسر في الانتخابات التمهيدية مع انه كان يلوح بذلك. ومن أصل 17 مرشحاً تضاءل العدد إلى أربعة في ديترويت الخميس للمناظرة الحادية عشرة التي بثتها "فوكس نيوز" واحتكر فيها ترامب الكلام تقريباً.

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