فهد بن نايف يرعى حفل تكريم البعثة الدبلوماسية القادمة من إيران

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن سعود آل سعود، بشجاعة أعضاء البعثة الدبلوماسية في مدينة طهران ومشهد ووقوفهم صفا واحدا تجاه أي خطر يهددهم، وما كانوا عليه من رباطة جأش أثناء وجودهم في إيران فخر لنا نعتز به.

جاء ذلك أثناء رعايته حفل الاحتفاء بالبعثة الدبلوماسية القادمة من طهران ومشهد والذي نظمته مجموعة بانوراما الخليجية في فندق الفورسيزن مساء أمس الاول.

وقال محمد بن بدر المطيري وفى كلمة نيابة عن البعثة الدبلوماسية أن ما قمنا به أثناء عملنا في السفارة والقنصلية في إيران يأتي في إطار واجباتنا تجاه ما تمليه علينا مصلحة بلادنا وثقتنا بحكومتنا تتجاوز كل الحدود.

وأضاف المطيري أننا كنا على ثقة تامة بأن هناك جهودا كبيرة تبذل بعدم تعرضنا إلى أي خطر محتمل والعمل على عودتنا سالمين إلى وطننا.

ومن جانبه قال د. أحمد العتيبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بانوراما خليجية، أن عودة البعثة الدبلوماسية سالمة إلى أرض الوطن تعتبر فرحة كبيرة، وخصوصا بعد تعرضهم إلى المضايقات في سكنهم بعد ما تعرضت السفارة الى الاعتداء وما قاموا به من جهود أثناء تواجدهم في إيران يعتبر عملا بطوليا نفتخر به.