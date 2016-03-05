16 قتيلاً في هجوم على دار للعجزة في عدن

قتل 16 من نزلاء دار للعجزة بينهم أربع ممرضات هنود برصاص مسلحين مجهولين في مدينة عدن ظهر أمس الجمعة.

وقال مسؤولون يمنيون إن أربعة مسلحين اقتحموا دار العجزة في حي الشيخ عثمان وقتلوا حارسا ثم راحوا يطلقون النار عشوائيا على كل من بداخله من الممرضات والنزلاء العجزة، ما أسفر عن مقتل 12 منهم و2 حراس، و2 منظفين، 2 طباخين ومشرف الدار، بالإضافة إلى أربع ممرضات هنديات فيما تمكنت خامسة من الهرب والاختباء داخل ثلاجة تبريد، ولم تتضح بعد دوافع الهجوم.

وتعيش مدينة عدن منذ تحريرها من قبضة الحوثيين وقوات صالح في يوليو الماضي حالة من الانفلات الأمني، إذ يأتي هذا الهجوم بعد اقل من 24 ساعة على عملية اغتيال استهدفت المتحدث باسم اللجان الشعبية في محافظة أبين حسين الوحيشي وشقيقه مساء الخميس أثناء ما كانا يستقلان سيارتهما في أحد شوارع مدينة عدن.

وذكرت مصادر أمنية إن مسلحين يستقلون سيارة طاردوا الوحيشي وأخيه صالح وأطلقوا عليهم وابلا من الرصاص من أسلحة رشاشة فأردوهما قتيلين على الفور.

وحسين الوحيشي هو أحد مساعدي عبداللطيف السيد قائد اللجان الشعبية في محافظة أبين والمتحدث الإعلامي باسمها، وتشكلت هذه اللجان الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من رجال القبائل المسلحين بين عامي 2011 و 2012 لمحاربة تنظيم القاعدة ومساعدة السلطات الأمنية في تثبيت الأمن، كما قاتلت ضد ميليشيات الحوثيين وصالح.

من جانب آخر، قتل مدني وأصيب آخر برصاص قناص تابع للحوثيين وقوات علي عبدالله صالح في مركز مديرية المسراخ الذي كان سقط بيد القوات التابعة للشرعية فيما شنت طائرات التحالف العربي أمس غارات استهدفت مواقع المتمردين الحوثيين وقوات صالح في البيضاء.

وكان عدد من المتمردين الحوثيين وقوات صالح قتلوا وأصيبوا إثر غارات لمقاتلات تابعة للتحالف جراء قصف على مواقعهم في تعز، وقصفت الطائرات معسكرات اللواء 22 ميكانيك في منطقة الجند شرقي مدينة تعز.

كما دارت اشتباكات إثر هجوم للمليشيات على مواقع المقاومة، في الأحياء الشمالية والشرقية من المدينة، في حين أرسل المتمردون تعزيزات إلى مواقع تمركزهم المحيطة بتعز.

من جهة ثانية، قال مسؤولون محليون وسكان إن هجوما بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل أربعة يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في سيارة بمحافظة شبوة في جنوب اليمن أمس.

وأضافوا أن النار شبت في السيارة وتصاعد الدخان الأسود فوق الطريق الرئيسي حيث نفذت الطائرة هجومها.

وقال مسؤولون محليون إن منشورات دعائية للتنظيم المتشدد تناثرت على الطريق.

وخلال الحرب الممتدة منذ تسعة أشهر وبعد التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده المملكة في مارس الماضي واصلت الولايات المتحدة الهجمات بطائرات بلا طيار على الجماعات المتشددة في اليمن.