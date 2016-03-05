سفير المملكة بالأردن للطلاب: نحن في خدمتكم على مدار الساعة

عقد صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، لقاءً مفتوحاً مع أكثر من 400 طالب وطالبة يدرسون في الجامعات الأردنية، بحضور عدد من منسوبي السفارة والملحقية الثقافية.وفي بداية اللقاء رحب د. محمد القحطاني بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن بهذه المناسبة، ثم ألقى الأمير خالد بن فيصل كلمة رحب فيها بالطلاب والطالبات والحضور، ثم استمع سموه إلى مشاكل الطلاب والطالبات، وملاحظاتهم الدراسية والاجتماعية، وأجاب سموه على جميع ما طرح من استفسارات وأسئلة.

وأكد سمو السفير للطلاب والطالبات بأن السفارة لن تدخر جهداً لحل أي مصاعب أو مشاكل تواجههم، وأنها تحت خدمتهم على مدار الساعة لتذليل كل العقبات وفق حدود القوانين الأردنية، وحث سموه في نهاية اللقاء الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد والانشغال في الدراسة، وبأنهم سفراء للوطن يحملون رسالة عظيمة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي.