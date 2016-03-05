الأمير محمد بن نايف بحث مع هولاند وفالس مكافحة الإرهاب

استقبل فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية امس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وعقد الرئيس فرانسوا هولاند، والأمير محمد بن نايف جلسة مباحثات رسمية.

ورحب فخامة الرئيس الفرنسي بسمو ولي العهد، مؤكداً أهمية العلاقات المتينة بين المملكة وفرنسا.

ونقل ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الفرنسي، فيما أبدى فخامته لسمو ولي العهد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين.

الرئيس الفرنسي قلّد ولي العهد وسام جوقة الشرف الوطني لجهوده في المنطقة والعالم

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات كافة خاصة فيما يتعلق بالتعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

كما جرى بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين الصديقين منها.

وعقب جلسة المباحثات منح الرئيس الفرنسي، ولي العهد وسام جوقة الشرف الوطني - أرفع الأوسمة الوطنية في فرنسا - لجهوده الكبيرة في المنطقة والعالم لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

وكان رئيس وزراء جمهورية فرنسا ايمانويل فالس استقبل أمس سمو ولي العهد. وعقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر مستجدات الأحداث في المنطقة وموقف البلدين منها وبحث سبل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتعاون في مجال مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

وصدر أمس، بيان مشترك بمناسبة الزيارة، أعرب الجانبان فيه عن رغبتهما في تطوير مجالات تعاون جديدة من أجل تعزيز الاستثمارات للجانبين، وأعادا التأكيد على التزامهما بإحراز التقدم في تحقيق العديد من مشروعاتهما الثنائية.