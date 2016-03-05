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تخنتى ورغبتك فى العلاقة الزوجية بقت ضعيفة.. فتشى ورا حبوب منع الحمل

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تخنتى ورغبتك فى العلاقة الزوجية بقت ضعيفة.. فتشى ورا حبوب منع الحمل تخنتى ورغبتك فى العلاقة الزوجية بقت ضعيفة.. فتشى ورا حبوب منع الحمل
حبوب منع الحمل من الوسائل الشائعة لتأجيل الإنجاب، والتى تستخدمها نسبة ليست بقليلة من السيدات، فبعض السيدات اللاتى يخفن استخدام اللولب (الوسيلة الأكثر أمانا لمنع الحمل)، يكون اختيارهم الأقرب هو الأقراص.

استخدامات حبوب منع الحمل


>وكثير من السيدات تلجأن لهذه الحبوب لأسباب عديدة، منها أنهن مرضعات وبالتالى فنوعيات معينة من حبوب منع الحمل تكون مناسبة ولا تؤثر على لبن الأم، كذلك بعضهن يعانى من مشكلات مع الوسائل الأخرى كاللولب، منها طرد الرحم له وعدم تقبله، وهى مشكلة شائعة، وفق ما أكد الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم.

أضرار شائعة وأخرى نادرة لحبوب منع الحمل


>وأوضح استشارى النساء والولادة أن هناك بعض الأضرار لحبوب منع الحمل شائعة الحدوث، وأخرى غير شائعة، والأولى لابد أن تحذر منها كل سيدة، ولابد على كل طبيب أن يتعرف على طبيعة تقبل المريضة للحبوب وعلى تاريخها المرضى، فمن الأضرار الشائعة للغاية زيادة نسب الجلطات خاصة لمن تعانى من دوالى الساقين، كذلك زيادة نسب الإصابة بالسكر للاتى لديهن قابلية للإصابة بالسكر بشكل وراثى - أى أن احتمالات إصابتها عالية - والتأثير على طبيعة تخزين الجسم للأملاح والمياه وبالتالى قد يزيد انتفاخ الجسم، وهو ما يفسر زيادة أوزان بعض السيدات بعد تعاطى أقراص منع الحمل.

ومن الأضرار غير الشائعة أو نادرة الحدوث، يوضح الدكتور جورج يواقيم أنها تحدث فى نسب بسيطة من السيدات اللاتى تتعاطى حبوب منع الحمل، منها اضطراب فى الرغبة الجنسية واضطراب الاتزان والشعور بالعصبية واضطراب النفسية، لذا إذا شعرت بعدم الراحة عليك استشارة طبيبك لتغيير وسيلة منع الحمل أو نوع الحبوب.


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