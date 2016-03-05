مخاطر الولادة في الأسبوع 35!

هاهو جنينك، وقد بلغ وزنه حوالي 2,5 كغم، أبعاد جسمه "لا بأس بها"، قطر رأسه 8,5 سم، محيط رأسه حوالي 31 سم، محيط بطنه 3سم تقريباً، وفي هذه الأسابيع يستمر جنينك في النمو بسرعة، ويزداد وزنه حوالي 30 غم في اليوم، والسؤال: هل الولادة في الأسبوع الـ35 آمنة؟ الدكتور"عبد الحميد السبيلي"، استشاري أمراض النساء والتوليد، يجيب موضحاً في نقاط مبسطة.

*الخطورة تتمثل في الانتفاخ، الذي يحدث للجنين خلال أخذه أنفاسه الأولى، مما يؤدي إلى ضيق حاد في التنفس، ولهذه الحالة تأخذ النساء علاجاً وقائياً بواسطة حقن، تهدف إلى تسريع عملية نضوج الرئتين لدى الجنين، وللوقاية من حدوث ضيق في التنفس عند الولادة.

*إذا كنت أجريت عملية قيصرية في السابق بسبب الوضع المقعدي للجنين؛ حيث تظهر مؤخرة الطفل عند خروجه قبل أي جزء آخر من الجسم فإن احتمالات ولادتك بشكل طبيعي تكون 80%.

* وإذا كانت أسباب إجراء العملية القيصرية السابقة متعلقة بوتيرة تقدم عملية الولادة، فإن احتمالات ولادتك بشكل طبيعي تكون منخفضة عن النسبة السابقة قليلاً.

*غالبية الأطفال الخدج الذين يولدون بين 34- 36 أسبوعاً..هؤلاء ليست لديهم مشاكل صحية من أي نوع، وهم أفضل من الذين ولدوا في وقت سابق، إلا أنهم معرضون لمخاطر أكبر من الأطفال الذين يولدون في موعدهم في فترة الحمل.

*يمكن للفريق الطبي الخاص بك أن يؤخر ولادتك لبضعة أيام، وهذا يعني أن تعطي طفلك الكورتيزون للمساعدة على نمو رئتيه وغيرها من الأجهزة بشكل أسرع؛ مما يعزز فرصة الجنين في البقاء على قيد الحياة، وتقليل مخاطر الولادة المبكرة.

*ترتبط الولادة قبل الأوان في أحيان كثيرة ببعض التهابات المسالك التناسلية؛ مما يضعف الأغشية حول الكيس، الذي يحيط بالجنين، ويؤدى إلى تمزقه في وقت مبكر.

*حتى إذا بقيت الأغشية سليمة، يمكن للبكتريا أن تسبب العدوى والالتهاب في الرحم، مما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي تؤدى إلى ولادة مبكرة.

*عليك التحقق من الكلاميديا والسيلان في زيارتك الأولى قبل الولادة، وإذا كان الاختبار إيجابياً لأي مرض من الأمراض، التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، فينبغي أن تتلقى العلاج على الفور، ثم القيام بالفحص مرة أخرى بعد العلاج، مع استخدام الواقي الذكرى لبقية فترة الحمل.