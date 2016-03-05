"القوى العاملة" تعلن عن توفير 244 فرصة بالكويت برواتب مجزية

أعلن جمال سرور، وزير القوى العامة، عن طرح 244 فرصة عمل فى تخصصات مختلفة:" طبية، تمريض، وضباط أمن" بدولة الكويت ، موضحا أن الوزارة ستفتح باب التقدم بالطالبات بدءا من غدا الأحد، على أن يستمر قبول الطلبات لمدة 10 أيام.

وأضاف الوزير أن فرص العمل المذكورة تأتى فى إطار تلبية احتياجات عدد من الشركات من العمالة المصرية، وبرواتب مجزية، فضلا عن مزايا توفير السكن ووسيلة الانتقال والإضافى والبدلات، وتذكرة السفر، مشددا على أنه لن تقبل أى طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأكد "سرور" على ضرورة إرفاق السيرة الذاتية للمتقدم ضمن الأورق المطلوبة، لافتا إلى أن الشركات الطالبة تشمل مستشفى "طيبة" بالكويت، والتى تحتاج 83 عاملا بين أطباء وممرضات وسكرتارية، برواتب تتراوح بين 250 و 3500 دينار ، حسب كل تخصص.

وأوضح الوزير أن الشركة الثانية الطالبة للعمالة المصرية، تتمثل فى مستوصف الكويت التخصصى ويحتاج إلى استشارى أمراض نساء، وأخصائى مسالك بولية، وغدد صماء، وأطفال، وأخصائية تغذية وتجميل، ومسئول تسويق.

أما الشركة الثالثة قال الوزير إنها شركة "الضمان الخليجية" والتى تطلب 150 بمهنة ضابط أمن بمؤهل متوسط وما فوق المتوسط، موضحا أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة .

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