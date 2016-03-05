أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"القوى العاملة" تعلن عن توفير 244 فرصة بالكويت برواتب مجزية

Google+ Print
"القوى العاملة" تعلن عن توفير 244 فرصة بالكويت برواتب مجزية "القوى العاملة" تعلن عن توفير 244 فرصة بالكويت برواتب مجزية
أعلن جمال سرور، وزير القوى العامة، عن طرح 244 فرصة عمل فى تخصصات مختلفة:" طبية، تمريض، وضباط أمن" بدولة الكويت ، موضحا أن الوزارة ستفتح باب التقدم بالطالبات بدءا من غدا الأحد، على أن يستمر قبول الطلبات لمدة 10 أيام.

وأضاف الوزير أن فرص العمل المذكورة تأتى فى إطار تلبية احتياجات عدد من الشركات من العمالة المصرية، وبرواتب مجزية، فضلا عن مزايا توفير السكن ووسيلة الانتقال والإضافى والبدلات، وتذكرة السفر، مشددا على أنه لن تقبل أى طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأكد "سرور" على ضرورة إرفاق السيرة الذاتية للمتقدم ضمن الأورق المطلوبة، لافتا إلى أن الشركات الطالبة تشمل مستشفى "طيبة" بالكويت، والتى تحتاج 83 عاملا بين أطباء وممرضات وسكرتارية، برواتب تتراوح بين 250 و 3500 دينار ، حسب كل تخصص.

وأوضح الوزير أن الشركة الثانية الطالبة للعمالة المصرية، تتمثل فى مستوصف الكويت التخصصى ويحتاج إلى استشارى أمراض نساء، وأخصائى مسالك بولية، وغدد صماء، وأطفال، وأخصائية تغذية وتجميل، ومسئول تسويق.

أما الشركة الثالثة قال الوزير إنها شركة "الضمان الخليجية" والتى تطلب 150 بمهنة ضابط أمن بمؤهل متوسط وما فوق المتوسط، موضحا أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة .

"القوى العاملة" تفتح باب تلقى طلبات راغبى العمل فى الكويت الأحد المقبل

"القومى للمرأة" يبحث مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات سبل دعم وتمكين المرأة

بالصور.. وزيرة الهجرة تلتقى مطران سيدنى لحث الأساقفة على المشاركة فى شهادة "بلادى"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365