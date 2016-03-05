الحركة الوطنية: كلمة لشفيق خلال الاحتفال بعيد الأم عبر "الفيديو كونفرانس"

أكد اللواء رءوف السيد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، أن الفريق أحمد شفيق مؤسس الحزب، سيشارك فى محاضرات ينظمها الحزب خلال الفترة المقبلة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، حول موضوعات متفرقة " سياسية- ثقافية – اجتماعية"، مشيرًا إلى أن "شفيق" سيلقى كلمة خلال الفاعلية التى سينظمها الحزب خلال الاحتفال بعيد الأم بمشاركة أمهات شهداء الشرطة والجيش.

وقال السيد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن أمانة الحزب فى المنصورة ستعقد ، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة الإعداد والتجهيز لانتخابات المحليات، وذلك لإعداد كوادر من الحزب فى أطار سعى الحزب لتحقيق نتائج قوية فى المحليات.

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