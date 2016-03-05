أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. استكمال محاكمة تيمور السبكى فى اتهامه بـ"سب وقذف سيدات مصر"

Google+ Print
اليوم.. استكمال محاكمة تيمور السبكى فى اتهامه بـ"سب وقذف سيدات مصر" اليوم.. استكمال محاكمة تيمور السبكى فى اتهامه بـ"سب وقذف سيدات مصر"
تنظر محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر ثانى جلسات ، اليوم السبت، محاكمة تيمور السبكى، أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى الاتهامات الموجهة إليه ، بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات ، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج.

وكان تيمور السبكى، قد أنكر الاتهامات التى وجهت إليه، وأدعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهم كل تقدير واحترام، موضحا أن تصريحاته فهمت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذارا رسميا عن تلك التصريحات.


>- ننشر نص أقوال تيمور السبكى فى تحقيقات النيابة بقضية سب نساء مصر.. المتهم: كلامى فهم بشكل خاطئ.. إحصائيتى تشمل نساء صفحة على "فيس بوك".. جواز الصالونات مشكلة الصعيد.. والظروف قد تدفع الزوجة للانحراف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي