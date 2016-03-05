اليوم.. استكمال محاكمة تيمور السبكى فى اتهامه بـ"سب وقذف سيدات مصر"

تنظر محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر ثانى جلسات ، اليوم السبت، محاكمة تيمور السبكى، أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى الاتهامات الموجهة إليه ، بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر ، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج.

وكان تيمور السبكى، قد أنكر الاتهامات التى وجهت إليه، وأدعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهم كل تقدير واحترام، موضحا أن تصريحاته فهمت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذارا رسميا عن تلك التصريحات.

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