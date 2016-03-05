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طلبة يخترعون نظارة تحوّل الكتابة إلى صوت

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طلبة يخترعون نظارة تحوّل الكتابة إلى صوت طلبة يخترعون نظارة تحوّل الكتابة إلى صوت

واكب طلبة مشاركون في فعالية «مبتكر» التي اختتمت أعمالها أمس بأبوظبي، إعلان الدولة عام 2016، عاماً للقراءة، بتنفيذ مشروع متطور لمساعدة المكفوفين على القراءة عبر نظارة ذكية تعمل على تحويل النص الكتابي إلى نص صوتي.

وعرض الطلبة مشروعهم على هامش مشاركتهم في فعالية «مبتكر» بأبوظبي التي احتضنت نحو 500 مبتكر من المواطنين والمقيمين، من مختلف امارات الدولة، وقدموا خلالها 117 ابتكاراً في مجالات علوم الفضاء، والفن والتصميم، وعلم الروبوتات والالكترونيات، والتصنيع الرقمي والميكانيكا، والاستدامة وعلوم الحياة، وصناعة الطيران.

وتفصيلاً، قال أعضاء الفريق الذين يدرسون بجامعة عجمان وهم (ضياء مشلوتي، محمد عبد الرحمن مصطفى، حمد نعمان، نور مجد) إن المشروع الذي أطلقوا عليه اسم «أبوريا» وتعني باللغة اللاتينية اللامستحيل، يتكون من وحدتين الأولى نظارة مرفق بها سماعة، والثانية جهاز إلكتروني يوضع في الخصر، مشيرين إلى أن هناك 3 فوائد رئيسية من هذا الابتكار.

الاستشعار الصوتي

وفي سياق متصل، ابتكر فريق من ثانوية التكنولوجيا التطبيقة يضم الطالبات سلمى البريكي، موزة السركال، مراحب آل علي مشروعاً باسم نظارة الاستشعار الصوتي، حيث يمكن مستخدميه من التعرف على العوائق الموجودة أمامهم في الطريق، واعطاء تنبيهات صوتية لهم تتضمن حساب المسافة بينهم وبين هذا العائق.

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