سائحة بريطانية تشكر شرطة دبي وقسم التواصل مع الضحية

تمكن برنامج التواصل مع الضحية التابع لشرطة دبي، من توفير المساعدة اللازمة لسائحة من الجنسية البريطانية، تعرضت للاعتداء والسرقة، حيث القي القبض على المتهمين وإعادة المسروقات.

وأكد المقدم راشد عبد الرحمن بن ظبوي الفلاسي مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن برنامج التواصل مع الضحية تمكن من مساندة المرأة البريطانية التي قدمت إلى الدولة كزائرة، بعد أن تعرضت لحادث اعتداء وسرقة من قبل 3 أشخاص من الجنسية العربية وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين وإعادة المسروقات، ما دفع بالضحية إلى تقديم رسالة شكر لشرطة دبي.

وقال المقدم راشد في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إنه بناء على النظام المعمول به في برنامج التواصل مع الضحية، يقوم أحد موظفي البرنامج بالاتصال على كل الأشخاص المجني عليهم وأصحاب البلاغات الجنائية والمرورية البليغة، خاصة في القضايا التي تتعلق بالمرأة والطفل وحالات الاغتصاب والتحرش أو القتل، وذلك بهدف مساندتهم ومساعدتهم معنوياً ونفسياً وقانونياً في بعض الأحيان.

ونوه بن ظبوي إلى انه توازياً مع عمل رجال التحريات والمباحث الجنائية للكشف عن الجناة، توجهت موظفة التواصل مع الضحية إلى موقع الفيللا، وظلت هناك عدة ساعات لتهدئة السائحة وتقديم الدعم النفسي اللازم لها.

وأكدت ريم الأميري المشرفة على برنامج التواصل مع الضحية في مراكز الشرطة، أنها حاولت التعامل برفق كبير مع السائحة البريطانية وطمأنتها أنها لن تصاب بسوء، وان هذا الأمر حادث عارض، وبالفعل تفهمت المرأة وصديقتها الأمر.