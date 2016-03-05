أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سائحة بريطانية تشكر شرطة دبي وقسم التواصل مع الضحية

Google+ Print
سائحة بريطانية تشكر شرطة دبي وقسم التواصل مع الضحية سائحة بريطانية تشكر شرطة دبي وقسم التواصل مع الضحية

تمكن برنامج التواصل مع الضحية التابع لشرطة دبي، من توفير المساعدة اللازمة لسائحة من الجنسية البريطانية، تعرضت للاعتداء والسرقة، حيث القي القبض على المتهمين وإعادة المسروقات.

وأكد المقدم راشد عبد الرحمن بن ظبوي الفلاسي مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن برنامج التواصل مع الضحية تمكن من مساندة المرأة البريطانية التي قدمت إلى الدولة كزائرة، بعد أن تعرضت لحادث اعتداء وسرقة من قبل 3 أشخاص من الجنسية العربية وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين وإعادة المسروقات، ما دفع بالضحية إلى تقديم رسالة شكر لشرطة دبي.

وقال المقدم راشد في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إنه بناء على النظام المعمول به في برنامج التواصل مع الضحية، يقوم أحد موظفي البرنامج بالاتصال على كل الأشخاص المجني عليهم وأصحاب البلاغات الجنائية والمرورية البليغة، خاصة في القضايا التي تتعلق بالمرأة والطفل وحالات الاغتصاب والتحرش أو القتل، وذلك بهدف مساندتهم ومساعدتهم معنوياً ونفسياً وقانونياً في بعض الأحيان.

ونوه بن ظبوي إلى انه توازياً مع عمل رجال التحريات والمباحث الجنائية للكشف عن الجناة، توجهت موظفة التواصل مع الضحية إلى موقع الفيللا، وظلت هناك عدة ساعات لتهدئة السائحة وتقديم الدعم النفسي اللازم لها.

وأكدت ريم الأميري المشرفة على برنامج التواصل مع الضحية في مراكز الشرطة، أنها حاولت التعامل برفق كبير مع السائحة البريطانية وطمأنتها أنها لن تصاب بسوء، وان هذا الأمر حادث عارض، وبالفعل تفهمت المرأة وصديقتها الأمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية