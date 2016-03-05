الجامعة البريطانية تشارك بالتعددية الثقافية في كلية آل مكتوم

شاركت طالبات من الجامعة البريطانية في دبي، ضمن مجموعة كبيرة من الطالبات من مختلف الجامعات في الإمارات في الدورة الشتوية لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة التي أقيمت في 5 فبراير في كلية آل مكتوم للدراسات العليا في دندي- أسكتلندا وينتهى اليوم بنهاية الأسبوع الرابع من البرنامج في لندن.

وتحرص الجامعة البريطانية في دبي على مشاركة طالباتها في جميع الدورات المقامة حيث توفر مثل هذه الدورات الفرصة للطالبات لتوسيع مداركهن واكتسابهن الخبرة والمهارات المطلوبة، التي تؤهلن للقيادة في المستقبل.

وشاركت كل من شيرينة البلوشي طالبة الدكتوراه في إدارة المشاريع، وفاطمة الحارثي ماجستير إدارة الموارد البشرية، وأمنية حمدان ماجستير التصميم المستدام للبيئة العمرانية.

وقال الدكتور عبد الله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي إن هذه المشاركة لطالباتنا تأتي استكمالاً لفلسفة الجامعة القائمة على التعليم المبني على البحث وإثراء التجربة التعليمية من خلال المشاركة في دورات وبرامج من هذا النوع، حيث تسهم هذه الدورات في توسيع مدارك الطالبات وتطوير مهاراتهن واكتسابهن الخبرة المطلوبة، التي تؤهلهن للقيادة في المستقبل وذلك من خلال اطلاعهن على الثقافات الأخرى.

صقل المهارات

من جانبها قالت الدكتورة إيمان جاد عميد كلية التربية في الجامعة البريطانية في دبي إن الجامعة تؤمن بضرورة صقل المهارات القيادية لطالباتها وأهمية التعرف على الثقافات الأخرى وهو ما تسنى لطالباتنا اختباره من خلال المشاركة في برنامج التعددية الثقافية والمهارات القيادية لكلية آل مكتوم للدراسات العليا ونحن بكل تأكيد ندعم هذه المبادرة ونتوجه بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لهذه المبادرة الكريمة وتشجيعه الدائم للطالبات.