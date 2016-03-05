ولي عهد ونائب حاكم عجمان يتقبلان تعازي أحمد السويدي والشيوخ بوفاة محمد النعيمي

تقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، مساء أمس، العزاء من معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن ناصر النعيمي نجل سمو نائب حاكم عجمان.

وأعرب معاليه عن صادق مواساته وتعازيه لسموهما وآل النعيمي الكرام، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما تقبل سموهما التعازي من الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، والشيخ عصام بن صقر القاسمي، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة في دبي، والدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، الذين أعربوا عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم لسموهما وآل النعيمي الكرام، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وآل النعيمي الصبر والسلوان.

وتقبل سموهما العزاء أيضاً من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المعزين من كبار رجالات الدولة والمسؤولين والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين تقدموا بخالص عزائهم وصادق مواساتهم.

وتقبل التعازي إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وأشقاء الفقيد وشيوخ آل النعيمي.