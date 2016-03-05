أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على مسجلين خطر بالسويس بحوزتهما بندقيتين وطبنجة

Google+ Print
القبض على مسجلين خطر بالسويس بحوزتهما بندقيتين وطبنجة القبض على مسجلين خطر بالسويس بحوزتهما بندقيتين وطبنجة
تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على اثنين مسجلين خطر بحوزتهم بندقيتين وطبنجة بدون ترخيص، داخل منطقة "عرب المعمل" بالسويس، ويستخدمونهم فى ترويع المواطنين وفرض السيطرة والنفوذ.

وكان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، قد تلقى إخطاراً من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس بتوافر معلومات عن حيازة اثنين من المسجلين خطر، وهم "محمود . أ " و"أحمد .ج" لأسلحة نارية يستخدمونها فى ترويع المواطنين وأنهم يستعدون للتشاجر مع مواطنين بمنطقة عرب المعمل.

وقامت قوة أمنية من مباحث السويس بفرض كمين أمنى بمنطقة عرب المعمل، وتم القبض على المتهمين داخل سيارة ملاكى وبحوزتهما بندقيتين وطبنجة غير مرخصين، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة فيصل بالسويس، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

سقوط 35 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365