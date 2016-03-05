القبض على مسجلين خطر بالسويس بحوزتهما بندقيتين وطبنجة

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على اثنين مسجلين خطر بحوزتهم بندقيتين وطبنجة بدون ترخيص، داخل منطقة "عرب المعمل" بالسويس، ويستخدمونهم فى ترويع المواطنين وفرض السيطرة والنفوذ.

وكان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، قد تلقى إخطاراً من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس بتوافر معلومات عن حيازة اثنين من المسجلين خطر، وهم "محمود . أ " و"أحمد .ج" لأسلحة نارية يستخدمونها فى ترويع المواطنين وأنهم يستعدون للتشاجر مع مواطنين بمنطقة عرب المعمل.

وقامت قوة أمنية من مباحث السويس بفرض كمين أمنى بمنطقة عرب المعمل، وتم القبض على المتهمين داخل سيارة ملاكى وبحوزتهما بندقيتين وطبنجة غير مرخصين، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة فيصل بالسويس، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

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