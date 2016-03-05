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العثور على جثة شاب مقتولاً بثلاث رصاصات بقرية كفر كردى بالقليوبية

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العثور على جثة شاب مقتولاً بثلاث رصاصات بقرية كفر كردى بالقليوبية العثور على جثة شاب مقتولاً بثلاث رصاصات بقرية كفر كردى بالقليوبية
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مقتولاً بثلاث رصاصات بقرية كفر كردى بكفر شكر.

وتلقى المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بلاغاً بالعثور على جثة شاب متقولآ بقرية كفر كردى التابعة لمركز ومدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية.

وعلى الفورانتقل معاون مباحث المركز النقيب محمد عماد والقوة المرافقة لهم إلى مكان البلاغ؛ وبعد معاينة الجثة ومكان الواقعة، تبين من التحريات الأولى، أن الجثة لشاب يدعى "محمد محسن" 23 سنة عاطل، ومقيم بقرية كفركردى بمركز كفرشكر مقتولآ بثلاث رصاصات.

وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بالواقعة، والذى أصدر تعليماته بتشكيل فريق بحث وسرعة ضبط الجناة؛ وجارى التحقيق وعمل التحريات اللازمة لضبط الجناة.

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