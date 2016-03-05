ضبط سيارة محملة بـ128ألف لعبة نارية فى كفر الزيات بالغربية

تمكن الرائد محمد سراج رئيس قسم مباحث التموين بكفر الزيات بمحافظة الغربية من ضبط سياره نقل بصندوق محمله بـ128ألف صاروخ ألعاب نارية قبل بيعهم فى الأسواق للجمهور.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطاراً من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، يفيد أنه أثناء قيام الرائد محمد سراج رئيس مباحث التموين بكفر الزيات بحملة أمام نقطة الدلجمون الطريق السريع، تمكن من ضبط السيارة رقم 9334 ع أ ب نقل بصندوق قيادة "حسام ج ط" 34 سائق مقيم بمنطقة سيجر أول طنطا، وعثر بداخلها على 128ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال بالمخالفة لقانون لسنة 1949 حيازة ألعاب نارية محظورة الاستخدام والتداول، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بملكية المضبوطات، وأضاف عدم علمه بأنها محظور تداولها وبيعها بالأسواق، وتحرر المحضر رقم 7460 جنح مركز كفر الزيات 2016، وتولت النيابة العامة التحقيق.