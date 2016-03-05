توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5 مارس 2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>تحصل على بعض الثروة التى كنت فقدتها فى وقت سابق وتظهر لك بشكل غير متوقع مما يجعلك قادرا على تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك وتوفر لك فترة راحة لا بأس بها.

على الصعيد العاطفي:

>حان الوقت لأن تتكلم بانفتاح مع شريك حياتك حول مجريات الأمور فى العلاقة وتواجهه بكل الأسرار والمخاوف التى تعيشها ولا تخاف من رد فعله فمهما كان رد فعله ستكون النتيجة فى صالحك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>اعتنى بنفسك بشكل جيد على الصعيدين النفسى والجسدى وحاول ان تختلط بالناس بقدر ما تستطيع واسألهم عن وجهة نظرهم فى الطريقة التى تقود بها حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تخلى عن غرورك وطريقتك المتعالية فى التعامل مع الناس لأنها لن تؤدى إلى شيء إلا للمشاكل، حاول أن تفرق أيضًا بين الصراحة والوقاحة مع الآخرين .

حظك اليوم برج القوس السبت 5/3/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>حان الوقت لتجرى اتصالات واسعة مع المحيطين بك وتوسع شبكة علاقاتك وأن تجرى محادثات مؤثرة مع الآخرين لتحصل على مكان أفضل وترقية فى مجال عملك وحاول أن تتحلى بالتفاؤل.

على الصعيد العاطفي:

> انت الآن قادرًا على معرفة أى نوع من الشريك تريد أن تمضى حياتك معه وقد تصادف هذا الشخص المثالى بالنسبة لك قريبا وستشعر من اللحظة الأولى أنه هذا هو الشخص الذى تريده فتتبع حدسك.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>صحتك الجسدية جيدة لكن الأمر لا ينطبق على صحتك النفسية والعقلية فتركيزك بحالة متدهورة جدًا وتشعر بإجهاد عقلى شديد وتحتاج لتصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تحتاج لأن تكف عن التهرب من مواجهة القضايا المهمة وأن تبدأ فى تنفيذ الحلول التى تتوصل إليها مهما شعرت أن هذا صعب ويحتاج للمجهود.

حظك اليوم برج الميزان السبت 5/ 3/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>ليس عيباً أن تطلب المشورة والنصيحة فى مجال عملك، فهذا لا يقلل منك، بل بالعكس سيقدره الكثيرون، وستستفاد كثيراً من نصائحهم، وستتطور فى مجال عملك.

على الصعيد العاطفى:

>الجانب العاطفى من أهم الجوانب التى تؤثر على باقى الجوانب فى حياتك، عليك أن تخافظ على شريك حياتك، لأن بوجوده ستحلو الحياة لك.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>عليك ممارسة رياضة تساعدك على التأمل حتى تصفى ذهنك تماماً، من الضغوط التى تفقدك أعصابك، فغن مارست رياضة التأمل واليوغا سيساعدك هذا كثيراً.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>عندما تعرف نقاط قوتك جيداً سيسهل ذلك عليك الكثير، فستعرف كيف تتعامل مع التحديات التى تقابلك، لذلك عليك أن تجلس مع نفسك وتعرف ماذا تحتاج تحديداً.

حظك اليوم برج الدلو السبت 5/ 3/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>إن كنت تمر بضغوط كثيرة فى العمل، فتأكد أن هذا لن يدوم، فلا شىء يدوم هكذا على الدوام، كل ما تحتاج أن تتحلى فقط بمزيد من الصبر حتى تمر هذه الفترة.

على الصعيد العاطفى:

>إن حدث وأخطأت فى حق شريكة حياتك، عليك مصالحتها والتعبير لها عن ما دفعك لفعل هذا، لا تتردد فى الاعتذار، فالاعتذار من شيم الرجال.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>بمحافظتك على طقوسك وعاداتك الصحية، بالـاكيد تشعر بفارق كبير فى لياقتك البدنية، وتجد الكثير من التعليقات التى تحفزك على الاستمرار فى هذا الطريق، استمر وحافظ دوماً على صحتك، فهى أثمن ما تملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>عندما تشعر بلحظة امتنان للآخرين، لا تتردد فى التعبير عن ذلك، فهم دوماً يحتاجون لسماع الكلمات الطيبة منك، فلا تبخل عليهم بها.

حظك اليوم برج الحوت السبت 5/3/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>اليوم ملائم جدًا لمقابلات العمل أو الخضوع لأى اختبار فى العمل ومن المتوقع أن يحالفك الحظ فى هذه الأشياء، خاصة أنك تتمتع بطاقة إيجابية قادرة على دفع أى طاقة سلبية بفضل وجود الشمس فى برجك ولكن على الصعيد المالى كن حذرًا من إقراض المال لأى شخص اليوم.

على الصعيد العاطفي:

>الأمر يتطلب منك الكثير من الصبر للتعامل مع شريك حياتك خاصة أن هناك أشياء كثيرة قد تهدد صفو السلام والوئام فى علاقتك وحاول ان تتجنب الخلافات الطفيفة والتافهة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>تضع الجمال على رأس أولولياتك هذا اليوم وقد تخضع لعلاجات تجميلية واسعة تتراوح بين البسيطة مثل التدليك والكبيرة مثل جراحات التجميل.. تفكر أيضًا فى تغيير نمط حياتك للحفاظ على جمالك وهذا مجهود رائع انت بحاجة إليه.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تبذل الكثير من المجهود البدنى الشاق اليوم ومن المتوقع أن تجنى ارباحا اجتماعية ومالية اليوم ولكن كن حذرا على الصعيد الاجتماعى من اى مواجهة مع احبائك فالنجوم تتوقع أن اى مواجهة اليوم ستتصاعد بشكل غير متوقع.

حظك اليوم برج الحمل السبت 5/3/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>عليك ان تحتفظ بهدوءك فى العمل لأن انفعالك وقراراتك المتسرعة والغاضبة ستجعلك تخسر الكثير ويجب أن تتخلى عن أسلوبك الهجومى فى التعامل مع الناس وأن تتحكم فى غضبك وتحاول التنفيس عنه بطريقة مختلفة.

على الصعيد العاطفي:

>حان الوقت للتعافى من علاقتك العاطفية السابقة وأن تترك أحقادك القديمة وتسمح لنفسك بالحب مرة أخرى وبناء حياتك من جديد وبناء علاقات جديدة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>صحتك جيدة اليوم خاصة فى بدايات اليوم ولكن الإهمال فى نظامك الغذائى قد يتسبب فى تدهور حالتك الصحية وشعورك بالخمول والكسل وقد تواجه أيضًا مشاكل فى الأسنان فحاول أن تبحث لها عن بعض العلاجات المنزلية الشعبية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>الحياة فى الآونة الأخيرة كانت رتيبة ومملة وباهتة فحاول أن تضفى عليها بعض البهارات من خلال بعض المغامرات القليلة، حاول أن تخرج عن منطقتك الآمنة وتفكر فى التطرق لمناطق جديدة.

حظك اليوم برج الثور السبت 5/ 3/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>إن كنت تحب السفر والرحلات، وعملك لا يوفر لك هذا، فهذا لا يعنى أنك بحاجة إلى تغيير العمل، خذ كل فترة إجازة، وسافر إلى البلاد التى ترغب فى رؤيتها، سيقلل هذا من إحساسك بضغوط العمل.

على الصعيد العاطفى:

>لا يعنى أنك تختلف مع شريك حياتك، أن تتعامل معه وكأنه عدوك، من الوارد جداً اختلافكما، ولكن حافظ على صداقتكما وعلاقتكما وطيدة.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>يجب عليك الاهتمام بصحتك، وإن قمت بممارسة الرياضة ستشعر بفارق كبير فى صحتك، ولكن كل ما تحتاج أن تذهب للطبيب لتمشى معه على نظام غذائى صحى.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>الحياة ليست مكاسب مادية فقط، عليك الالتفات إلى جوانب الحياة الأخرى، حتى لا يمر الوقت وأنت تجمع الثروة وتخسر الأصدقاء.

برج العذراء حظك اليوم السبت 5/3 /2016

>العذراء على الصعيد المهني:>الأجواء حولك تزداد سوءاً و الاختيارات تزداد صعوبة، الواقع المهنى يجبرك على الاختيار بين قرارين كلاهما أصعب من الآخر، تحاول أن تستمع إلى أراء المقربين وتتعامل مع المحيطين بك بحذر شديد، اجعل الآن قدر استماعك أكثر من قدر حديثك حتى تتمكن من رؤية جميع أبعاد الموقف.

على الصعيد العاطفى:

>حالة من الملل والركود العاطفى تسيطر عليك، تتكرر هذه الحالة وتتمكن منك بسهولة، لكنك سريعاً تعود إلى ذكرياتك التى تجعل مشاعر الحنين ترافقك فى الفترة القادمة، تواجه مواقف تحسبها بالغة الصعوبة فى بادئ الأمر، ثم تكتشف إنها الأنسب لك وسوف تعم عليك بفائدة كبيرة.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>نزلة برد شديدة فى طريقها إليك، و أعراض الإرهاق والتعب تظهر عليك بشكل واضح، تحتاج إلى الحصول على قسط كبير من الراحة وتناول المشروبات الدافئة حتى لا تستمر معك أعراض البرد فترة طويلة وتؤثر على مجهودك فى العمل، خاصة أن الفترة القادمة تتطلب منك جهوداً كثيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة من أكثر الفترات صعوبة فى حياته، فهو مجبر على حسم أموره فى كثير من الأمور العملية التى تطلب منه ان يتخذ قرارات واضحة تجاه الفترة القادمة، مما يجعله فى وضع تفكير مشوش بسبب الضغوط العصبية الموجودة فى العمل وضرورة حسم القرار سريعاً.

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 5/3 /2016

>الجوزاء على الصعيد المهني:>الترقيات فى طريقها إليك و الأمور المادية فى تحسن شديد، فقط تضطر إلى حضور أحد المؤتمرات التى تجد فى حضورها ثقل شديد، بسبب تواجد أشخاص أنت لا تحب التعامل معهم، لكن ذكائك المعهود سيمكنك من خوض هذا الموقف بمرونة شديدة، وستظهر بشكل ناضج ومرن كما تعودت.

على الصعيد العاطفى:

>لم تستقر حتى الآن على شكل العلاقة التى تربطك بشخص تعرفه من زمن، وتحاول دائماً إدراج العلاقة تحت مسمى الصداقة أم الارتباط العاطفى، لكن ثمة موقف سيحدث وسيجعلك تقرر أن الوضع العاطفى هو الأقرب لعلاقتكم، وتتطلب منك الفترة القادمة أخذ خطوات جادة فى هذه العلاقة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية فى أعلى مستوياتها، فأنت من الأشخاص الذين يعانوا من وسوسة فى النواحى الصحية، و الاهتمام بالنواحى الغذائية يعطيك قوة بنيان و قوة ذهنية، تساعدك كثيراً فى إنجاز مهام بعينها فى المرحلة القادمة، حتى أن بعض الأشخاص سوف يستعينوا بك فى حل مشكلاتهم الصحية البسيطة.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة مميزة جداً فى حياته فبذكاء مولود الجوزاء يستطيع الحصول على ترقيات كثيرة وتنعكس بالتبعية على حالته المادية التى ستتحسن كثيراً فى الفترة المقبلة، ويستطيع أخذ القرار فى علاقة عاطفية تربطه بشخص قديم، لكنها كانت غير معلنة حتى بينهما.

برج الجدى حظك اليوم السبت 5/3 /2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>تطرح مجموعة من الأفكار الجيدة لكنها لا تلقى قبول من المحيطين بك، بسبب سوء تنفيذ بعض الخطط السابقة، تحتاج إلى استعادة طاقتك الذهنية أولا ثم فكر فى مشورعات جديدة، وحاول أن تشرك نفسك فى مشروعات مع الزملاء حتى تستفيد بالخبرات الجديدة وتستطيع أن تطور أفكارك.

الجدى على الصعيد العاطفى:

>حب جديد يطارد قلبك ويجعلك تنظر إلى المحيطين نظرة مختلفة، الاختيار بين القديم والحديث فى النواحى العاطفية لن يعود عليك بأرباح بقدر ما يكبدك من خسائر، أنت من الشخصيات التى لا تختار إلا بعد استشارة العقل، لكن هذه المرة تترك العنان لقلبك حتى يخلصك من حديث العقل.

الجدى على الصعيد الصحى:

>مجموعة من الأعراض المرضية تظهر عليك هذه الفترة، وتكتشف إصابتك بأحد الأمراض التى كان من الممكن أن تتجنبها، إن تعاملت مع النواحى الصحية باهتمام أكثر من ذلك، لا تستدعى هذه الفترة القلق بقدر ما تستوجب الالتزام بتعليمات الطبيب وتوخى الحذر.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة ضغط فى حياته بشكل عام، حيث يحتاج الصعيد المهنى منه تركيز أكثر من ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بتواجد الزملاء المحيطين معه هذه الفترة، وعلى الصعيد العاطفى حالة من الضغط العصبى تستيطر عليه بسبب وجود حب جديد فى حياته يجعله يفكر مراراً وتكراراً لإتخاذ القرار المناسب، والحالة الصحية لم تختلف كثيراً عن الحالة العاطفية والمهنية حيث يعيش مولود الجدى فترة شديدة من الإرهاق.

برج العقرب حظك اليوم السبت 5 /3/2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى..>الفترة الماضية كانت مستقرة إلى حد كبير فيما يتعلق العمل، ولكن هذا لن يستمر كثيراً، فحظك اليوم يحذرك من أزمة طارئة بالعمل، ستحتاج منك الكثير من الوقت والجهد لمعالجتها، كما أنه سيكون هناك أزمة أخرى بالمال الذى تتحصل عليه من العمل.

برج العقرب على المستوى العاطفى..

>ستعترف بحبك لأحد الأشخاص المقربين منك، وهو ما قد يتطلب منك شجعاة لكى تخبره بحقيقة مشاعرك اتجاهه، كما أن هذا سيجعلك أكثر راحة، خصوصاً بعد أن اعترفت له عما كان يشغل بالك طوال الفترة الماضية.

على مستوى الصحة..

>أوضاعك الصحية تدعو للقلق، عليك كذلك أن تعود من جديد تهتم بصحتك كما كان يحدث فى الماضى، تحتاج إلى وقت طويل من الراحة، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وهذا لن يحدث إلا إذا اتبعت نظام غذائى صارم.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة أوضاع أفضل بكثير على كل المستويات، كل ما عليك فقط أن تعيد ترتيب حساباتك ولا تدع الحياة تنول منك.

برج الأسد حظك اليوم السبت 5/3/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى..>على الرغم من أنك كنت تعانى فى الفترة الماضية من سوء الحظ، إلا أن الوضع الآن سيختلف تماماً خصوصاً بعد أن تحصل على وظيفة جديدة، فضلاً عن وضعك المالى الذى سيتغير كثيراً، كل ما عليك فقط أن تقلل انفاق الـأموال فى أى أشياء غير مفيدة.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

>اليوم سيكون جيد تماماً، فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العمل والحياة المهنية والعائلية الخاصة بك، خصوصاً أن الشريك فى الفترة الماضية قد استاء منك كثيراً وشعر بأنك تهمله ولم تعد تهتم به كما كان يحدث فى الماضى، فمن الأفضل أن تعيد الثقة بينكما من جديد.

على الصعيد الصحى..

>أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، على الرغم من أنك منذ فترة تتبع نظام غذائى من أجل تحسين أوضاعك الصحية، عليك أن تذهب كذلك إلى صالة رياضية تستعيد بها قوتك وتنعش بها حياتك.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن تحقق الفترة المقبلة الكثير من النجاحات، فضلاَ عن تحقيقك لحلم قديم لم تكن تتخيل أن يكون حقيقة يوماً ما، كما أن علاقتك بعائلتك ستتحسن كثيراً.