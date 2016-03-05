بالصور..محافظ الغربية يشارك بحفل تخرج دفعة2015من مدرسة السلام الخاصة بطنطا

شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، مساء أمس الجمعة، فى حفل تخرج دفعة 2014 /2015 لمدرسة السلام الخاصة للغات بطنطا، وعددهم 130 طالب وطالبة من خريجى الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية.

وافتتح المحافظ معرض الأنشطة الطلابية، ويضم المعرض أعمال يدوية وأعمال ورقية وكرتونية وأعمال فى المجال الزراعى ومجلات الحائط ، وأشاد خلال كلمته بالمستوى التعليمى بالمدرسة وحسن الأداء والنظافة والنظام بالمدرسة وقدم الشكر لكل العاملين بالمدرسة.

وأوصى محافظ الغربية الطلاب بمواصلة التفوق والعمل بجد واجتهاد للنهوض بمصر، ثم كرم المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم وأمين عام مدارس السلام للغات العشرة الأوائل على مستوى المدرسة بشعبتيها العلمى والأدبى.

وفى نهاية الاحتفال أهدى القس محسن منير أمين عام مدارس السلام درع الأمانة العامة لمدارس السلام لمحافظ الغربية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وممثل مجلس الأمناء.

حضر الحفل رئيس حى أول وثان طنطا، والدكتور عبد الهادى القصبى وجلال عوارة أعضاء مجلس النواب، ومجلس إدارة المدرسة، وحشد من أولياء الأمور.

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