حظك اليوم برج الثور السبت 5/ 3/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>إن كنت تحب السفر والرحلات، وعملك لا يوفر لك هذا، فهذا لا يعنى أنك بحاجة إلى تغيير العمل، خذ كل فترة إجازة، وسافر إلى البلاد التى ترغب فى رؤيتها، سيقلل هذا من إحساسك بضغوط العمل. على الصعيد العاطفى:

>لا يعنى أنك تختلف مع شريك حياتك، أن تتعامل معه وكأنه عدوك، من الوارد جداً اختلافكما، ولكن حافظ على صداقتكما وعلاقتكما وطيدة. برج الثور على الصعيد الصحي:

>يجب عليك الاهتمام بصحتك، وإن قمت بممارسة الرياضة ستشعر بفارق كبير فى صحتك، ولكن كل ما تحتاج أن تذهب للطبيب لتمشى معه على نظام غذائى صحى. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>الحياة ليست مكاسب مادية فقط، عليك الالتفات إلى جوانب الحياة الأخرى، حتى لا يمر الوقت وأنت تجمع الثروة وتخسر الأصدقاء.

شبكةعيونالإخبارية

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