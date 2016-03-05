برج العذراء حظك اليوم السبت 5/3 /2016

العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>الأجواء حولك تزداد سوءاً و الاختيارات تزداد صعوبة، الواقع المهنى يجبرك على الاختيار بين قرارين كلاهما أصعب من الآخر، تحاول أن تستمع إلى أراء المقربين وتتعامل مع المحيطين بك بحذر شديد، اجعل الآن قدر استماعك أكثر من قدر حديثك حتى تتمكن من رؤية جميع أبعاد الموقف.>حالة من الملل والركود العاطفى تسيطر عليك، تتكرر هذه الحالة وتتمكن منك بسهولة، لكنك سريعاً تعود إلى ذكرياتك التى تجعل مشاعر الحنين ترافقك فى الفترة القادمة، تواجه مواقف تحسبها بالغة الصعوبة فى بادئ الأمر، ثم تكتشف إنها الأنسب لك وسوف تعم عليك بفائدة كبيرة.>نزلة برد شديدة فى طريقها إليك، و أعراض الإرهاق والتعب تظهر عليك بشكل واضح، تحتاج إلى الحصول على قسط كبير من الراحة وتناول المشروبات الدافئة حتى لا تستمر معك أعراض البرد فترة طويلة وتؤثر على مجهودك فى العمل، خاصة أن الفترة القادمة تتطلب منك جهوداً كثيرة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة من أكثر الفترات صعوبة فى حياته، فهو مجبر على حسم أموره فى كثير من الأمور العملية التى تطلب منه ان يتخذ قرارات واضحة تجاه الفترة القادمة، مما يجعله فى وضع تفكير مشوش بسبب الضغوط العصبية الموجودة فى العمل وضرورة حسم القرار سريعاً.