برج الجوزاء حظك اليوم السبت 5/3 /2016

الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>الترقيات فى طريقها إليك و الأمور المادية فى تحسن شديد، فقط تضطر إلى حضور أحد المؤتمرات التى تجد فى حضورها ثقل شديد، بسبب تواجد أشخاص أنت لا تحب التعامل معهم، لكن ذكائك المعهود سيمكنك من خوض هذا الموقف بمرونة شديدة، وستظهر بشكل ناضج ومرن كما تعودت.>لم تستقر حتى الآن على شكل العلاقة التى تربطك بشخص تعرفه من زمن، وتحاول دائماً إدراج العلاقة تحت مسمى الصداقة أم الارتباط العاطفى، لكن ثمة موقف سيحدث وسيجعلك تقرر أن الوضع العاطفى هو الأقرب لعلاقتكم، وتتطلب منك الفترة القادمة أخذ خطوات جادة فى هذه العلاقة.>حالتك الصحية فى أعلى مستوياتها، فأنت من الأشخاص الذين يعانوا من وسوسة فى النواحى الصحية، و الاهتمام بالنواحى الغذائية يعطيك قوة بنيان و قوة ذهنية، تساعدك كثيراً فى إنجاز مهام بعينها فى المرحلة القادمة، حتى أن بعض الأشخاص سوف يستعينوا بك فى حل مشكلاتهم الصحية البسيطة.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة مميزة جداً فى حياته فبذكاء مولود الجوزاء يستطيع الحصول على ترقيات كثيرة وتنعكس بالتبعية على حالته المادية التى ستتحسن كثيراً فى الفترة المقبلة، ويستطيع أخذ القرار فى علاقة عاطفية تربطه بشخص قديم، لكنها كانت غير معلنة حتى بينهما.