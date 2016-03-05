برج الجدى حظك اليوم السبت 5/3 /2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>تطرح مجموعة من الأفكار الجيدة لكنها لا تلقى قبول من المحيطين بك، بسبب سوء تنفيذ بعض الخطط السابقة، تحتاج إلى استعادة طاقتك الذهنية أولا ثم فكر فى مشورعات جديدة، وحاول أن تشرك نفسك فى مشروعات مع الزملاء حتى تستفيد بالخبرات الجديدة وتستطيع أن تطور أفكارك. الجدى على الصعيد العاطفى:

>حب جديد يطارد قلبك ويجعلك تنظر إلى المحيطين نظرة مختلفة، الاختيار بين القديم والحديث فى النواحى العاطفية لن يعود عليك بأرباح بقدر ما يكبدك من خسائر، أنت من الشخصيات التى لا تختار إلا بعد استشارة العقل، لكن هذه المرة تترك العنان لقلبك حتى يخلصك من حديث العقل. الجدى على الصعيد الصحى:

>مجموعة من الأعراض المرضية تظهر عليك هذه الفترة، وتكتشف إصابتك بأحد الأمراض التى كان من الممكن أن تتجنبها، إن تعاملت مع النواحى الصحية باهتمام أكثر من ذلك، لا تستدعى هذه الفترة القلق بقدر ما تستوجب الالتزام بتعليمات الطبيب وتوخى الحذر. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة ضغط فى حياته بشكل عام، حيث يحتاج الصعيد المهنى منه تركيز أكثر من ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بتواجد الزملاء المحيطين معه هذه الفترة، وعلى الصعيد العاطفى حالة من الضغط العصبى تستيطر عليه بسبب وجود حب جديد فى حياته يجعله يفكر مراراً وتكراراً لإتخاذ القرار المناسب، والحالة الصحية لم تختلف كثيراً عن الحالة العاطفية والمهنية حيث يعيش مولود الجدى فترة شديدة من الإرهاق.

شبكةعيونالإخبارية

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