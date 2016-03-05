برج العقرب حظك اليوم السبت 5 /3/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..
>الفترة الماضية كانت مستقرة إلى حد كبير فيما يتعلق العمل، ولكن هذا لن يستمر كثيراً، فحظك اليوم يحذرك من أزمة طارئة بالعمل، ستحتاج منك الكثير من الوقت والجهد لمعالجتها، كما أنه سيكون هناك أزمة أخرى بالمال الذى تتحصل عليه من العمل.
برج العقرب على المستوى العاطفى..
>ستعترف بحبك لأحد الأشخاص المقربين منك، وهو ما قد يتطلب منك شجعاة لكى تخبره بحقيقة مشاعرك اتجاهه، كما أن هذا سيجعلك أكثر راحة، خصوصاً بعد أن اعترفت له عما كان يشغل بالك طوال الفترة الماضية.
>
>على مستوى الصحة..
>أوضاعك الصحية تدعو للقلق، عليك كذلك أن تعود من جديد تهتم بصحتك كما كان يحدث فى الماضى، تحتاج إلى وقت طويل من الراحة، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وهذا لن يحدث إلا إذا اتبعت نظام غذائى صارم.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة أوضاع أفضل بكثير على كل المستويات، كل ما عليك فقط أن تعيد ترتيب حساباتك ولا تدع الحياة تنول منك.