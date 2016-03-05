برج العقرب حظك اليوم السبت 5 /3/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

برج العقرب على المستوى العاطفى..



>على مستوى الصحة..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>الفترة الماضية كانت مستقرة إلى حد كبير فيما يتعلق العمل، ولكن هذا لن يستمر كثيراً، فحظك اليوم يحذرك من أزمة طارئة بالعمل، ستحتاج منك الكثير من الوقت والجهد لمعالجتها، كما أنه سيكون هناك أزمة أخرى بالمال الذى تتحصل عليه من العمل.>ستعترف بحبك لأحد الأشخاص المقربين منك، وهو ما قد يتطلب منك شجعاة لكى تخبره بحقيقة مشاعرك اتجاهه، كما أن هذا سيجعلك أكثر راحة، خصوصاً بعد أن اعترفت له عما كان يشغل بالك طوال الفترة الماضية.>أوضاعك الصحية تدعو للقلق، عليك كذلك أن تعود من جديد تهتم بصحتك كما كان يحدث فى الماضى، تحتاج إلى وقت طويل من الراحة، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وهذا لن يحدث إلا إذا اتبعت نظام غذائى صارم.>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة أوضاع أفضل بكثير على كل المستويات، كل ما عليك فقط أن تعيد ترتيب حساباتك ولا تدع الحياة تنول منك.