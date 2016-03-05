حظك اليوم برج الحمل السبت 5/3/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

> عليك ان تحتفظ بهدوءك فى العمل لأن انفعالك وقراراتك المتسرعة والغاضبة ستجعلك تخسر الكثير ويجب أن تتخلى عن أسلوبك الهجومى فى التعامل مع الناس وأن تتحكم فى غضبك وتحاول التنفيس عنه بطريقة مختلفة. على الصعيد العاطفي:

> حان الوقت للتعافى من علاقتك العاطفية السابقة وأن تترك أحقادك القديمة وتسمح لنفسك بالحب مرة أخرى وبناء حياتك من جديد وبناء علاقات جديدة. برج الحمل على الصعيد الصحي:

> صحتك جيدة اليوم خاصة فى بدايات اليوم ولكن الإهمال فى نظامك الغذائى قد يتسبب فى تدهور حالتك الصحية وشعورك بالخمول والكسل وقد تواجه أيضًا مشاكل فى الأسنان فحاول أن تبحث لها عن بعض العلاجات المنزلية الشعبية. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> الحياة فى الآونة الأخيرة كانت رتيبة ومملة وباهتة فحاول أن تضفى عليها بعض البهارات من خلال بعض المغامرات القليلة، حاول أن تخرج عن منطقتك الآمنة وتفكر فى التطرق لمناطق جديدة.

شبكةعيونالإخبارية

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