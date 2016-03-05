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برج الأسد حظك اليوم السبت 5/3/2016

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برج الأسد حظك اليوم السبت 5/3/2016 برج الأسد حظك اليوم السبت 5/3/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى..


>على الرغم من أنك كنت تعانى فى الفترة الماضية من سوء الحظ، إلا أن الوضع الآن سيختلف تماماً خصوصاً بعد أن تحصل على وظيفة جديدة، فضلاً عن وضعك المالى الذى سيتغير كثيراً، كل ما عليك فقط أن تقلل انفاق الـأموال فى أى أشياء غير مفيدة.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..


>اليوم سيكون جيد تماماً، فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العمل والحياة المهنية والعائلية الخاصة بك، خصوصاً أن الشريك فى الفترة الماضية قد استاء منك كثيراً وشعر بأنك تهمله ولم تعد تهتم به كما كان يحدث فى الماضى، فمن الأفضل أن تعيد الثقة بينكما من جديد.

على الصعيد الصحى..


>أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، على الرغم من أنك منذ فترة تتبع نظام غذائى من أجل تحسين أوضاعك الصحية، عليك أن تذهب كذلك إلى صالة رياضية تستعيد بها قوتك وتنعش بها حياتك.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن تحقق الفترة المقبلة الكثير من النجاحات، فضلاَ عن تحقيقك لحلم قديم لم تكن تتخيل أن يكون حقيقة يوماً ما، كما أن علاقتك بعائلتك ستتحسن كثيراً.

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مصر 365

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