حظك اليوم برج الحوت السبت 5/3/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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اليوم ملائم جدًا لمقابلات العمل أو الخضوع لأى اختبار فى العمل ومن المتوقع أن يحالفك الحظ فى هذه الأشياء، خاصة أنك تتمتع بطاقة إيجابية قادرة على دفع أى طاقة سلبية بفضل وجود الشمس فى برجك ولكن على الصعيد المالى كن حذرًا من إقراض المال لأى شخص اليوم.الأمر يتطلب منك الكثير من الصبر للتعامل مع شريك حياتك خاصة أن هناك أشياء كثيرة قد تهدد صفو السلام والوئام فى علاقتك وحاول ان تتجنب الخلافات الطفيفة والتافهة.تضع الجمال على رأس أولولياتك هذا اليوم وقد تخضع لعلاجات تجميلية واسعة تتراوح بين البسيطة مثل التدليك والكبيرة مثل جراحات التجميل، تفكر أيضًا فى تغيير نمط حياتك للحفاظ على جمالك وهذا مجهود رائع انت بحاجة إليه.تبذل الكثير من المجهود البدنى الشاق اليوم ومن المتوقع أن تجنى ارباحا اجتماعية ومالية اليوم ولكن كن حذرا على الصعيد الاجتماعى من اى مواجهة مع احبائك فالنجوم تتوقع أن اى مواجهة اليوم ستتصاعد بشكل غير متوقع.