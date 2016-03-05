حظك اليوم برج الدلو السبت 5/ 3/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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إن كنت تمر بضغوط كثيرة فى العمل، فتأكد أن هذا لن يدوم، فلا شىء يدوم هكذا على الدوام، كل ما تحتاج أن تتحلى فقط بمزيد من الصبر حتى تمر هذه الفترة.إن حدث وأخطأت فى حق شريكة حياتك، عليك مصالحتها والتعبير لها عن ما دفعك لفعل هذا، لا تتردد فى الاعتذار، فالاعتذار من شيم الرجال.بمحافظتك على طقوسك وعاداتك الصحية، بالـاكيد تشعر بفارق كبير فى لياقتك البدنية، وتجد الكثير من التعليقات التى تحفزك على الاستمرار فى هذا الطريق، استمر وحافظ دوماً على صحتك، فهى أثمن ما تملك.عندما تشعر بلحظة امتنان للآخرين، لا تتردد فى التعبير عن ذلك، فهم دوماً يحتاجون لسماع الكلمات الطيبة منك، فلا تبخل عليهم بها.