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حظك اليوم برج الدلو السبت 5/ 3/2016

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حظك اليوم برج الدلو السبت 5/ 3/2016 حظك اليوم برج الدلو السبت 5/ 3/2016

على الصعيد المهني:
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إن كنت تمر بضغوط كثيرة فى العمل، فتأكد أن هذا لن يدوم، فلا شىء يدوم هكذا على الدوام، كل ما تحتاج أن تتحلى فقط بمزيد من الصبر حتى تمر هذه الفترة.

على الصعيد العاطفى:
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إن حدث وأخطأت فى حق شريكة حياتك، عليك مصالحتها والتعبير لها عن ما دفعك لفعل هذا، لا تتردد فى الاعتذار، فالاعتذار من شيم الرجال.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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بمحافظتك على طقوسك وعاداتك الصحية، بالـاكيد تشعر بفارق كبير فى لياقتك البدنية، وتجد الكثير من التعليقات التى تحفزك على الاستمرار فى هذا الطريق، استمر وحافظ دوماً على صحتك، فهى أثمن ما تملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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عندما تشعر بلحظة امتنان للآخرين، لا تتردد فى التعبير عن ذلك، فهم دوماً يحتاجون لسماع الكلمات الطيبة منك، فلا تبخل عليهم بها.

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مصر 365

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