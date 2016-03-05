حظك اليوم برج السرطان السبت 5/3/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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تحصل على بعض الثروة التى كنت فقدتها فى وقت سابق وتظهر لك بشكل غير متوقع مما يجعلك قادرا على تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك وتوفر لك فترة راحة لا بأس بها.حان الوقت لأن تتكلم بانفتاح مع شريك حياتك حول مجريات الأمور فى العلاقة وتواجهه بكل الأسرار والمخاوف التى تعيشها ولا تخاف من رد فعله فمهما كان رد فعله ستكون النتيجة فى صالحك.اعتنى بنفسك بشكل جيد على الصعيدين النفسى والجسدى وحاول ان تختلط بالناس بقدر ما تستطيع واسألهم عن وجهة نظرهم فى الطريقة التى تقود بها حياتك.تخلى عن غرورك وطريقتك المتعالية فى التعامل مع الناس لأنها لن تؤدى إلى شيء إلا للمشاكل، حاول أن تفرق أيضًا بين الصراحة والوقاحة مع الآخرين .