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حظك اليوم برج السرطان السبت 5/3/2016

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حظك اليوم برج السرطان السبت 5/3/2016 حظك اليوم برج السرطان السبت 5/3/2016

على الصعيد المهني:
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تحصل على بعض الثروة التى كنت فقدتها فى وقت سابق وتظهر لك بشكل غير متوقع مما يجعلك قادرا على تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك وتوفر لك فترة راحة لا بأس بها.

على الصعيد العاطفي:
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حان الوقت لأن تتكلم بانفتاح مع شريك حياتك حول مجريات الأمور فى العلاقة وتواجهه بكل الأسرار والمخاوف التى تعيشها ولا تخاف من رد فعله فمهما كان رد فعله ستكون النتيجة فى صالحك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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اعتنى بنفسك بشكل جيد على الصعيدين النفسى والجسدى وحاول ان تختلط بالناس بقدر ما تستطيع واسألهم عن وجهة نظرهم فى الطريقة التى تقود بها حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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تخلى عن غرورك وطريقتك المتعالية فى التعامل مع الناس لأنها لن تؤدى إلى شيء إلا للمشاكل، حاول أن تفرق أيضًا بين الصراحة والوقاحة مع الآخرين .

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مصر 365

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