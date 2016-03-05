أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس السبت 5/3/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس السبت 5/3/2016 حظك اليوم برج القوس السبت 5/3/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
>

حان الوقت لتجرى اتصالات واسعة مع المحيطين بك وتوسع علاقاتك وأن تجرى محادثات مؤثرة مع الآخرين لتحصل على مكان أفضل وترقية فى مجال عملك وحاول أن تتحلى بالتفاؤل.

على الصعيد العاطفي:
>

أنت الآن قادرًا على معرفة أى نوع من الشريك تريد أن تمضى حياتك معه وقد تصادف هذا الشخص المثالى بالنسبة لك قريبا وستشعر من اللحظة الأولى أنه هذا هو الشخص الذى تريده فتتبع حدسك.

برج القوس على الصعيد الصحي:
>

صحتك الجسدية جيدة لكن الأمر لا ينطبق على صحتك النفسية والعقلية فتركيزك بحالة متدهورة جدًا وتشعر بإجهاد عقلى شديد وتحتاج لتصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>

تحتاج لأن تكف عن التهرب من مواجهة القضايا المهمة وأن تبدأ فى تنفيذ الحلول التى تتوصل إليها مهما شعرت أن هذا صعب ويحتاج للمجهود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى