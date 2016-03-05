حظك اليوم برج القوس السبت 5/3/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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حان الوقت لتجرى اتصالات واسعة مع المحيطين بك وتوسع شبكة
علاقاتك وأن تجرى محادثات مؤثرة مع الآخرين لتحصل على مكان أفضل وترقية فى مجال عملك وحاول أن تتحلى بالتفاؤل.
على الصعيد العاطفي:
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أنت الآن قادرًا على معرفة أى نوع من الشريك تريد أن تمضى حياتك معه وقد تصادف هذا الشخص المثالى بالنسبة لك قريبا وستشعر من اللحظة الأولى أنه هذا هو الشخص الذى تريده فتتبع حدسك.
برج القوس على الصعيد الصحي:
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صحتك الجسدية جيدة لكن الأمر لا ينطبق على صحتك النفسية والعقلية فتركيزك بحالة متدهورة جدًا وتشعر بإجهاد عقلى شديد وتحتاج لتصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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تحتاج لأن تكف عن التهرب من مواجهة القضايا المهمة وأن تبدأ فى تنفيذ الحلول التى تتوصل إليها مهما شعرت أن هذا صعب ويحتاج للمجهود.
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شبكةعيونالإخبارية
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