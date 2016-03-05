حظك اليوم برج الميزان السبت 5/ 3/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:ليس عيباً أن تطلب المشورة والنصيحة فى مجال عملك، فهذا لا يقلل منك، بل بالعكس سيقدره الكثيرون، وستستفاد كثيراً من نصائحهم، وستتطور فى مجال عملك.
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على الصعيد العاطفى:الجانب العاطفى من أهم الجوانب التى تؤثر على باقى الجوانب فى حياتك، عليك أن تخافظ على شريك حياتك، لأن بوجوده ستحلو الحياة لك.
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برج الميزان على الصعيد الصحى:عليك ممارسة رياضة تساعدك على التأمل حتى تصفى ذهنك تماماً، من الضغوط التى تفقدك أعصابك، فغن مارست رياضة التأمل واليوجا سيساعدك هذا كثيراً.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: عندما تعرف نقاط قوتك جيداً سيسهل ذلك عليك الكثير، فستعرف كيف تتعامل مع التحديات التى تقابلك، لذلك عليك أن تجلس مع نفسك وتعرف ماذا تحتاج تحديداً.
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