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حظك اليوم برج الميزان السبت 5/ 3/2016

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حظك اليوم برج الميزان السبت 5/ 3/2016 حظك اليوم برج الميزان السبت 5/ 3/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:
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ليس عيباً أن تطلب المشورة والنصيحة فى مجال عملك، فهذا لا يقلل منك، بل بالعكس سيقدره الكثيرون، وستستفاد كثيراً من نصائحهم، وستتطور فى مجال عملك.

على الصعيد العاطفى:
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الجانب العاطفى من أهم الجوانب التى تؤثر على باقى الجوانب فى حياتك، عليك أن تخافظ على شريك حياتك، لأن بوجوده ستحلو الحياة لك.

برج الميزان على الصعيد الصحى:
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عليك ممارسة تساعدك على التأمل حتى تصفى ذهنك تماماً، من الضغوط التى تفقدك أعصابك، فغن مارست رياضة التأمل واليوجا سيساعدك هذا كثيراً.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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عندما تعرف نقاط قوتك جيداً سيسهل ذلك عليك الكثير، فستعرف كيف تتعامل مع التحديات التى تقابلك، لذلك عليك أن تجلس مع نفسك وتعرف ماذا تحتاج تحديداً.
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مصر 365

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