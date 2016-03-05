بعد ليلته الرائعة أمام فيورنتينا.. سباليتي يتحدث عن صلاح ويوضح: ماذا تحسن بالجناح المصري

أوضح لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي روما ما اختلف في الجناح المصري محمد صلاح تحت قيادته.

صلاح تألق وتلألأ في ليلة عذاب روما لفيورنتينا بتسجيل ثنائية والوصول إلى الهدف رقم 11 له بقميص روما والـ15 له بالمسابقة. (طالع التفاصيل)

وعن صلاح قال سباليتي: "الاستحواذ على الكرة ربما هو ما تحسن إلى حد ما في محمد صلاح".

وأضاف خلال تصريحات عقب المباراة "عندما تكن قادرا على الاستحواذ وامتلاك الكرة بشكل جيد يمكنك التقدم إلى الأمام بقوة".

وأكمل حديثه قائلا: "صلاح لاعب جيد جدا عندما يتوفر المساحات ويهاجم الخصوم بصفة مباشرة".

وأتم "صلاح كان قويا أيضا مع فيورنتينا العام الماضي".

طالع أيضا

تقرير في الجول - متفوقا على 28 لاعبا عربيا.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

بالفيديو - هدفان وصناعة.. صلاح يتلألأ في ليلة ساحرة لروما