اعتماد 125 مخبزا جديدا بسوهاج وتشغيلهم بعد انتهاء التراخيص

قال شمس الدين يوسف، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اعتمد 125 مخبزا جديدا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى تشغيلهم بعد الانتهاء من التراخيص، كما تم تخصيص 500 ماكينة صرف لمحلات تموينية.

وأشار يوسف، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى ضبط 3 أطنان سكر ناقص الوزن فى مركزين تعبئة بمركز المراغة لدى المتهمين "محمد. ع. أ" و"حسن. م. ف" وإحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وحُرِّرَ 22 محضرًا ضد أصحاب المخابز على مستوى مراكز المحافظة، عبارة عن نقص وزن ومواصفات، وإحالة المحاضر إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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