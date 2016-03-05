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إنفوجرافيك في الجول – إعصار صلاح أمام فيورنتينا = 100%

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إنفوجرافيك في الجول – إعصار صلاح أمام فيورنتينا = 100% إنفوجرافيك في الجول – إعصار صلاح أمام فيورنتينا = 100%

دقة محمد صلاح في مباراة روما أمام فيورنتينا بلغت 100% بعدما نجح في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

وكان روما قد انتصر على فيورنتينا بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة في الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وتظهر أرقام صلاح إنه كان حاسما للغاية أمام الفيولا، فقد سدد مرتين فقط طوال المباراة وكلا التصويبتين عانقتا الشباك.

وقام بصناعة فرصة واحدة فقط منها جاء هدف ستيفان الشعراوي الأول في اللقاء.

ويستعرض FilGoal.com أرقام محمد صلاح أمام فيورنتينا في إنفوجرافيك.

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فيديو اليوم السابع

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