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"حماة الوطن"بالإسكندرية ينظم معرض للفن التشكيلى لصالح مستشفى سرطان الاطفال

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"حماة الوطن"بالإسكندرية ينظم معرض للفن التشكيلى لصالح مستشفى سرطان الاطفال "حماة الوطن"بالإسكندرية ينظم معرض للفن التشكيلى لصالح مستشفى سرطان الاطفال
نظم حزب حماة الوطن أمسية فنية مساء أمس الجمعة بحضور الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب، وبحضور الدكتور هشام سعودى عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق.

وعلى هامش الأمسية تم افتتاح معرض "تناغمات لونية"، والذى شارك فيه أكثر من 45 فنان تشكيلى سكندرى متميز وخصصت مشاركتهم جميعاً لصالح مستشفى سرطان الأطفال، وقد قام بتنظيم المعرض الفنانة ريهام الرفاعى، والفنانة دينا على مصطفى أعضاء الحزب.

وزينت قاعات الحزب بلوحات كبار الفنانين التشكيليين الفنانة القديرة الدكتورة نعيمة الشيشينى، أستاذ غير متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون جامعة الإسكندرية وقد تم تكريمها على دورها الرائد فى الحركة التشكيلية المصرية، والدكتورة نيفين الرفاعى أستاذ مساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، والدكتورة ياسين حراز مدرس بقسم التصوير، والدكتورة دينا عادل أستاذ مساعد ووكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا بالإسكندرية.

وكذلك أعضاء مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية حسن وصفى وكيل النقابة الفنانة فاطمة الزهراء بسيم مقررة اللجنة الفنية، والفنان أحمد الباز عضو مجلس إدارة النقابة، كما ضم المعرض لفيف كبير من الفنانين التشكليين والمصوريين الفوتوغرافيين المبدعين بالإسكندرية، وقد تم منح كل المشاركين شهادات تكريم من الحزب لمشاركتهم المتميزة.

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