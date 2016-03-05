الفلفل الحار وزيت السمك يقللان آلام الصداع.. جرب وشوف

أسباب الصداع

الفلفل الحار وزيت السمك لتخفيف ألم الصداع

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دراسة أمريكية: الأطفال ضحايا سوء المعاملة أكثر عرضة للصداع النصفى فى الكبر

يسبب الأرق أو الإرهاق أو أمراض العيون الصداع بكل أنواعه، والذى لم يعد يصيب الكبار فقط، ولكن أصبح للأطفال منه نصيب كبير.>وأثبتت دراسة - أجراها باحثون من جامعة "توليدو" الأمريكية مؤخرا - أن الأطفال يتعرضون للصداع بسبب سوء معاملة الآباء لهم والاعتداء الجسدى عليهم وهنا يكونون أكثر عرضة للصداع النصفى، إضافة إلى أن مشكلات الجيوب الأنفية والنظر، ويتعرضون لنزلات البرد أو يجلسون فترة طويلة أمام شاشات الكمبيوتر يصابون بالصداع والذى يصل فى مرحلة ما إلى مزمن، يلزم لمواجهته اللجوء إلى الأدوية.>ونشر الموقع الأمريكى "thedailymeal" بحثا أجراه مجموعة من العلماء كشف أنه عند ملامسه الفلفل الحار للجلد يسمح بإفراز مادة "الكالسيتونين" التى تساعد على زيادة تدفق الدم للمنطقة المصابة بالصداع، كما ثبت احتواء زيت السمك على نسبة عالية من أحماض الأوميجا 3 الدهنية، وهى من مضادات الالتهابات القوية التى تقلل ضغط الأوعية الدموية فى الرأس، وتقلل ضغط الدم وتنظم ضربات القلب ما يقلل الشعور بالألم.

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